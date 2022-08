I carabinieri forestali tornano nella Valle del Santerno

Due giovani carabinieri forestali appena usciti dal corso di formazione e il Maresciallo Roberto Cusmà Piccione, nuovo Comandante del reparto, sono assegnati alla Stazione CC Forestale di Castel del Rio, in via Toscana 1, all’interno di locali concessi in comodato d’uso dal Comune. E' stata riaperta dopo la chiusura nel 2018, per carenza di personale.

Come fa sapere l'Arma, il comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Bologna e Ferrara, Col. Aldo Terzi, è stato ricevuto dal Sindaco del Comune di Castel del Rio, Dott. Alberto Baldazzi, a cui ha

presentato i militari di nuova assegnazione. Hanno condiviso inoltre un un cronoprogramma per dare efficienza al reparto.

“E’ con grande soddisfazione che ho comunicato oggi al Sindaco di Castel la riapertura del Comando Stazione CC Forestale di Castel del Rio che finalmente torna a funzionare e ad assicurare il presidio ambientale su un territorio della città metropolitana di Bologna particolarmente ricco di biodiversità e di tradizioni agricole e forestali - ha dichiarato il Col. Aldo Terzi, Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Bologna - Ho potuto constatare la massima disponibilità del Sindaco per agevolare al massimo la riattivazione di tutte le funzionalità del reparto”.

Competenza territoriale forestali Castel del Rio

La competenza giurisdizionale della Stazione CC Forestale di Castel del Rio comprende tutta la Valle del Santerno, quindi i comuni di Castel del Rio, Fontanelice, Casalfiumanese e Borgo Tossignano, per un totale di 20.042 ettari e poco meno di 10mila abitanti, oltre al 43% della superficie occupata da boschi (8570 ettari) e del 14% da aree protette (ha 2830).

E’ auspicabile che prossimamente il reparto possa accogliere altri militari fino a raggiungere la forza organica che è pari a 5 unità.

Il Comandante del Gruppo e i militari di nuova assegnazione hanno fatto successivamente visita alla stazione Carabinieri di Castel del Rio con la quale, in accordo con la Compagnia di Imola, saranno, con l’attivazione del reparto di specialità forestale, incrementate le attività congiunte. L’occasione è stata propizia per incontrare gli ex forestali in quiescenza che saranno sicuramente un riferimento importante per i nuovi addetti.