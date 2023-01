I Carabinieri salvano gattino con il collare: si cerca il proprietario

Era riverso a terra, immobile, sul marciapiede al lato della carreggiata. Questa mattina, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna, durante un servizio di controllo del territorio che stavano facendo in via Francesco Nullo, hanno notato il gatto e lo hanno soccorso.

Hanno capito che probabilmente, era stato investito e lo hanno condotto presso “Il Rifugio del cane e del gatto”, il canile – gattile intercomunale del Comune di Bologna e di Castel Maggiore, con sede a Trebbo di Reno in via Bacialli nr. 20.