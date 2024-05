I ragazzi di Bologna a lezione di legalità con i Carabinieri

Sconfiggere il bullismo e il cyberbullismo, avvicinarsi al concetto di legalità e conoscere le norme che regolano non solo il web, ma anche i rapporti interpersonali. Questi sono solo alcune delle idee trasmesse dai Carabinieri nei loro incontri con gli studenti delle scuole bolognesi.

Lezioni al liceo Galvani

È l’esperienza che stanno facendo da due settimane gli studenti del quarto anno del Liceo ginnasio statale “Luigi Galvani” di via Castiglione che, sia in presenza che da remoto, hanno ascoltato con attenzione i consigli dei Carabinieri, incentrati sull’uso consapevole dei social network, delle norme che li disciplinano e dei comportamenti da tenere per rispettare il prossimo.

Una sorta di ‘scatola degli attrezzi’ per prevenire i fenomeni di bullismo e cyberbullismo che purtroppo si verificano in città e in provincia, oltre a quelli derivati dalla violenza di genere e dell’assunzione di sostanze stupefacenti.

In classe alla scuola d’infanzia Padiglione

I pastori tedeschi dell’unità cinofila dell’Arma, invece, hanno conquistato i piccoli allievi della scuola comunale dell’infanzia ‘Padiglione”’di via dè Mattuiani. I bambini hanno fatto visita alla caserma D’Azeglio di viale Panzacchi dove hanno potuto assistere a varie dimostrazioni di alcuni Reparti dell’Arma, tra cui gli Artificieri, il Nucleo Cinofili, la Sezione Investigazione Scientifica, il Cites dei Carabinieri Forestali e il Nucleo Radiomobile di Bologna.

I bambini della sezione dell’infanzia “verde e gialla”, accompagnati dalle rispettive maestre, hanno fatto visita anche all’interno dei locali della stazione Carabinieri Bologna, dove il comandante li ha accolti e gli ha regalato alcuni gadget dell’Arma dei Carabinieri, in ricordo della giornata trascorsa insieme. La settimana scorsa, invece, un’ottantina di bambini della scuola dell’infanzia “Minelli Giovannini – Il Pellicano” sono stati accolti dai Carabinieri dell’Infermeria Presidiaria della Legione Carabinieri Emilia-Romagna presso la caserma ‘Varanini’ di via Agucchi.