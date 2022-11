Sei rapine violente in 48 ore e la fuga in sella allo scooter rubato

Sei rapine violente in due giorni, in sella a uno scooter rubato a Bologna. I fatti sono avvenuti tra sabato e domenica, ai danni di cittadini e di un esercizio commerciale a Cento e Finale Emilia, e, come riferisce Ferrara Today, nel giro di quarantotto ore, due soggetti (in alcuni casi, tre) travisati, minacciando le persone con un coltello, si sono fatti consegnare soldi, borse e cellulari, per poi fuggire a in moto.

Le vittime hanno fornito la medesima descrizione degli aggressori e del modus operandi. In un paio di circostanze le vittime hanno riportato anche delle ferite alle braccia, nel tentativo di difendersi. Immediatamente sono partite le indagini dei militari dell’Arma della Compagnia di Cento che già lunedì hanno intercettato e fermato due ragazzi ventenni a bordo di uno scooter, identico a quello segnalato dai testimoni.

Dagli accertamenti è emerso che il mezzo era stato rubato a metà settembre a Bologna. I carabinieri hanno proceduto alla perquisizione dei due ragazzi, trovando alcuni degli oggetti sottratti durante le rapine.

Dall’ascolto delle testimonianze, poi, è stato identificato anche un terzo soggetto, notato da alcune persone sullo stesso nei giorni antecedenti i fatti . Per questo, tutti e tre sono stati denunciati.