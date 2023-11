Ha una crisi epilettica mentre sta andando a scuola: ragazzino salvato dai carabinieri

Stava andando a scuola quando è stato colto da un'improvvisa crisi epilettica e si è accasciato a terra. Ma grazie all'aiuto di un'altra studentessa maggiorenne e l'intervento salva-vita dei carabinieri, il ragazzo è stato soccorso prima che l'attacco causasse delle serie ripercussioni sulla sua salute.

È successo la mattina di ieri, lunedì 6 novembre, nel quartiere Navile. Intorno alle otto i carabinieri, che erano impegnati nei controlli di routine, hanno notato una ragazza che stava gesticolando per far notare la presenza del ragazzino steso in terra. I militari si sono precipitati sul posto e quando si sono accorti che il giovane stava avendo una crisi epilettica lo hanno soccorso con le procedure di primo intervento imparate durante i corsi di addestramento. In attesa dei sanitari del 118, i carabinieri sono rimasti accanto al ragazzino che si stava riprendendo ma faceva fatica a ricordare cosa fosse accaduto.

Nel frattempo la madre del ragazzo, che dalla localizzazione dello smartphone del figlio si era accorta che non era ancora entrato a scuola, è arrivata sul posto e, rendendosi conto di quello che era successo, ha ringraziato i militari per l'aiuto. Il giovane è stato trasportato in una struttura sanitaria per ulteriori accertamenti.