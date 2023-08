Non riesce a controllare gli istinti violenti e chiede ai Carabinieri di sparargli

I Carabinieri della Stazione di Calderara di Reno hanno arrestato un 50enne, in aggravamento della misura cautelare in atto per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e violenza sessuale, cui era stato sottoposto appena quattro mesi fa, a maggio. L'uomo, nel frattempo rinviato a giudizio con udienza prevista a settembre, ha violato la misura continuando a tenere un comportamento violento.

Secondo la ricostruzione dei militari, il 50enne ha addirittura chiesto l’intervento dei Carabinieri implorandoli di sparargli in testa perché non riusciva a sopportare gli arresti domiciliari, in quanto incapace di controllare i propri istinti e temendo che avrebbe potuto fare del male all’anziana madre e al figlio che vivono con lui. Il Tribunale ha quindi accolto la richiesta della Procura, disponendo nei confronti del 50enne la custodia cautelare in carcere.

I fatti precedenti

A marzo, la moglie si era presentata in caserma per denunciarlo: aveva riferito di essere vittima di maltrattamenti da almeno diciassette anni, in particolare dopo la nascita del figlio, quando il marito, disoccupato, avrebbe iniziato a ubriacarsi e a sfogare la sua frustrazione con schiaffi, aggressioni e minacce di morte. Inoltre, la donna aveva raccontato che qualche anno fa era stata costretta a recarsi al Pronto Soccorso per farsi medicare una ferita alla mano che il marito le aveva provocato con un coltello da cucina. Dopo la denuncia, la moglie, intenzionata a separarsi, è andata via di casa con il figlio ed è stata ospitata da alcuni parenti.

E' l’ennesimo caso, denunciato, di violenze all'interno delle mura domestiche: nei giorni scorsi, un 67enne è stato allontanato dalla casa familiare per abusi e violenza nei confronti della compagna.