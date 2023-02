Ruote bucate e aggressione in strada: scatta il divieto per l'ex

I Carabinieri della stazione Bertalia hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa nei confronti di un 26enne senegalese, disoccupato e senza fissa dimora, indagato per atti persecutori, danneggiamento e lesione personale.

Il provvedimento, richiesto dalla Procura di Bologna ed emesso dal GIP, nasce da un’informativa dei Carabinieri, dopo la richiesta di aiuto di una 40enne bolognese.

La donna ha riferito che l’ex compagno non accettava la fine della relazione e da cui erano nati due figli, ancora piccoli.

L'estate scorsa, il 26enne avrebbe iniziato a minacciare la donna, poi, nel mese di novembre le avrebbe forato gomme dell’auto sotto casa per poi, un mese dopo, aggredirla durante una lite in strada. In questa ultima circostanza, la donna era stata soccorsa dai sanitari del 118 che l’avevano medicata e dimessa con una prognosi di 2 giorni per “Contusioni multiple e trauma cranico lieve”.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 39enne italiano per violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa nonché per evasione. E’ successo ieri sera, quando i militari sono stati informati che un uomo e una donna stavano litigando in un esercizio pubblico del quartiere Navile.

Raggiunti dai Carabinieri, i due sono stati identificati. Alla vista dei militari l’uomo, ha ammesso di essere sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, ma di avere in quel momento ricevuto un permesso per uscire di casa. I militari hanno accertato che lo stesso era stato arrestato per l’omicidio stradale della 82enne bolognese morta in via Azzurra.

Gli esami tossicologici avevano accertato che l'uomo era sotto effetto di cocaina.