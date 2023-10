Minaccia di gettarsi dal ponte, 17enne salvata dai carabinieri

I carabinieri della stazione di Malalbergo e Altedo hanno salvato una 17enne che voleva lanciarsi dal ponte della strada statale 64 Porrettana che attraversa il Fiume Reno. È successo nel pomeriggio di ieri venerdì 20 ottobre. Dopo aver ricevuto una telefonata di un cittadino, che aveva contattato la centrale operativa di Molinella perché era preoccupato per una ragazzina che aveva scavalcato il parapetto del ponto, i militari si sono attivati e sono accorsi sul posto. Ad attenderli c'era la 17enne che, quando i carabinieri hanno cominciato ad avvicinarsi lentamente, ha confidato loro di volersi togliere la vita a causa di una delusione d'amore.

A quel punto, i militari hanno cominciato a calmarla e finalmente sono riusciti ad afferrarla. Quandi si è adagiata sul ponte, la ragazza è crollata in una crisi di pianto fino all'arrivo dei sanitari del 118, che hanno trasportato la minorenne - spaventata ma in buone condizioni di salute - in ospedale per ulteriori accertamenti.

Solo qualche settimana fa, i carabinieri avevano evitato un altro tentato suicidio da parte di un uomo a Castiglione dei Pepoli.