Carceri: Zuppi, Lafram e il garante Cavalieri in visita alla Dozza

Una visita nel carcere bolognese della Dozza e in altri istituti dell’Emilia-Romagna per consegnare il Codice ristretto, una guida sui percorsi alternativi alla detenzione carceraria, a tutti i detenuti. A prendere parte all’iniziativa sono stati la presidente dell’Assemblea legislativa Emma Petitti e la vicepresidente Silvia Zamboni, oltre al garante regionale dei detenuti Roberto Cavalieri. Con loro hanno preso parte alla visita anche il presidente della Cei, il cardinale Matteo Maria Zuppi, il presidente dell’Ucoii, Yassine Lafram, oltre all’assessore regionale Igor Taruffi, ia presidente della commissione Parità Federico Amico, ai consiglieri regionali Silvia Piccinini, Marco Mastacchi, Nadia Rossi, Luca Sabattini e Mirella Dal Fiume.

Carceri: in Emilia-Romagna ci sono 3.725 detenuti per 2.979 posti di capienza massima

La presidentPetitti a Rimini

La presidente dell’Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna Emma Petitti è entrata nel carcere di Rimini, nella delegazione anche la consigliera Nadia Rossi. "La Regione Emilia-Romagna - ha detto Petitti - vuole essere protagonista in questo processo che guarda alle tutele dei più deboli: diventa quindi fondamentale fornire ai detenuti strumenti utili a informarsi su quelli che sono i percorsi alternativi al carcere. Sappiamo, ad esempio, quanto i progetti di inclusione lavorativa possano apportare benefici concreti a ogni livello, per creare le condizioni affinché la persona possa costruirsi un progetto di vita. Solo attraverso percorsi che mirano alla rieducazione possiamo poi pensare di contribuire in modo efficace a risolvere una condizione, come quella del sovraffollamento, che mina soprattutto la dignità e la qualità di vita di chi si trova in carcere".

Visita alla Dozza

A Bologna si è presentata al carcere della Dozza una numerosa rappresentanza delle istituzioni. Con il garante Cavalieri, anche Yessine Lafram, Silvia Zamboni, Silvia Piccinini, Marco Mastacchi, Igor Taruffi oltre al cardinale Matteo Maria Zuppi.

“Il nostro obiettivo oggi è quello di aiutare il detenuto a districarsi tra le tante leggi sulla materia carceraria - ha spiegato Cavalieri dall’interno del carcere bolognese della Dozza - favorendo quindi l’accesso, per chi ne ha diritto, a tutti quei percorso alternativi al carcere, a partire da quelli lavorati, essenziali per la riabilitazione sociale una volta conclusa la pena, questo anche per deflazionare il numero delle persone recluse”.

Zuppi: "Sovraffolamento è problema urgente"

Il problema sovraffollamento è particolarmente marcato a Bologna: alla Dozza sono 339 i detenuti in eccesso (dati al 30 giugno), rispetto alla capienza regolamentare della struttura, in tutta la regione arrivano a 746. Un problema che è associato anche a fenomeni di violenza e suicidi in carcere. In Italia dall’inizio dell’anno ci sono già stati 57 suicidi in carcere.

Per il presidente della Cei, il cardinale Matteo Maria Zuppi “quella del sovraffollamento e delle condizioni di vita nelle carceri è un problema urgente da risolvere con umanità. Cinquantasette morti in carcere rappresentano una vera e propria emergenza, evidentemente alcuni meccanismi non funzionano, la strada da seguire è quella dei percorsi alternativi, tutti gli indicatori ci dicono che funzionano, anche rispetto al tema della sicurezza, dobbiamo dare una speranza a queste persone, garantire delle opportunità da spendere poi una volta fuori”.

Lafram: "Detenuto straniero ha un disagio in più"

Da Bologna è intervenuto anche il presidente delle comunità islamiche, Yassine Lafram: “È importante ricordare anche che il detenuto straniero ha un disagio più grave dovuto alla difficoltà linguistica e ai problemi di conservazione dei rapporti con l’ambiente familiare, che hanno riflessi negativi non solo sul percorso di risocializzazione ma anche sull’applicazione di misure quali lavoro esterno, permessi premio, affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare, semilibertà, liberazione anticipata”.