Ancora violenza alla Dozza: "Aggressore seriale, trend sempre crescente"

Ennesima aggressione al personale di Polizia penitenziaria da parte dello stesso detenuto al carcere della Dozza. Lo rende noto il sindacato Sinappe che ha nuovamente scritto alle autorità competenti.

"Episodi in rapida successione che hanno spinto la scrivente a chiedere all’Amministrazione Regionale l’immediato spostamento del detenuto in un’altra struttura penitenziaria capace di contenere le istanze violente del facinoroso che potremmo definire come un aggressore seriale", scrive il sindacato Polpen "non è solo la gravità degli eventi, in termini di esiti, a preoccuparci quanto piuttosto il trend sempre crescente di atti etero-lesivi ad allarmare il Si.N.A.P.Pe che da tempo si batte al fine di ottenere condizioni di lavoro che contemplino maggiore sicurezza per il personale".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per Sinappe non vale il richiamo al “rischio professionale, quando l’esito di quel dato evento mina l’incolumità fisica di coloro che quotidianamente servono lo Stato. Serve una maggiore e più incisiva forma di tutela, una riscrittura di dinamiche penitenziarie che, pur esaltando il principio rieducativo/trattamentale della detenzione, non affossino il concetto di sicurezza, interna ed esterna - scrive il sidnacato - serve maggior coraggio, da parte dell’Amministrazione Penitenziaria, affinché i detenuti facinorosi seguano un percorso (riabilitativo) differenziato rispetto agli altri per la tutela dell’incolumità degli altri detenuti nonché del personale di Polizia penitenziaria".