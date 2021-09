Carcere, tentato suicidio e quattro agenti aggrediti alla Dozza: "Situazione potenzialmente esplosiva"

Ancora un’aggressione nel carcere bolognese della Dozza, nella giornata di giovedì 9 settembre. Come denuncia FP Cgil, tre detenuti del primo piano giudiziario, hanno aggredito 4 agenti che, nella colluttazione, hanno riportato contusioni varie e sono stati costretti alle cure ospedaliere.

"Gli agenti, a cui esprimiamo solidarietà e vicinanza, hanno avuto prognosi rispettivamente di 18, 14, 3 e 2 giorni - si legge nella nota del sindacato - la situazione della Casa Circondariale continua ad essere potenzialmente esplosiva. Nella stessa giornata - osserva - un tentato suicidio presso il reparto semiliberi, che il pronto intervento degli agenti, a cui va la nostra riconoscenza, ha sventato in tempo ed il peggio è stato scongiurato".

FP Cgil sottolinea nuovamente che "il tasso di sovraffollamento è ulteriormente in crescita e i detenuti presenti sono più di 740. La FP CGIL torna a chiedere misure urgenti per alleviare le condizioni di detenzione e migliorare quelle lavorative del personale perché non ci rassegniamo all’idea di un Istituto penitenziario che ormai ha bisogno di eroi".