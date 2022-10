Carcere Dozza: "Cibo di scarsa qualità e insufficiente, polpen costretta all'asporto"

Non sono criticità legate all'alto numero di detenuti al carcere della Dozza, ma anche del servizio mensa. In una nota congiunta di SAPPE, OSAPP, UIL PA, SINAPPE, FNS CISL, FSA CNPP e FP CGIL, sindacati di polizia penitenziaria, rendono note "le varie carenze perpetrate dalla ditta appaltatrice, situazione che mette in evidenza i risultati negativi prodotti dall’affidare gli appalti con l’aggiudicazione dello stesso al massimo ribasso, con conseguenze chiaramente negative sulla qualità del cibo".

Pasti "riciclati" e spesso non sufficienti "per garantirli a tutto il personale avente diritto, scorte alimentari inesistenti, mancanza generi alimentari per diversi giorni quali acqua, frutta e olio" segnalano i sindacati.

La situazione più critica è segnalata dal personale in turno serale: "La qualità e la quantità del servizio risulta essere notevolmente peggiore con pietanze evidentemente riscaldate riciclate dal pranzo che assumono un aspetto sgradevole già alla vista, ma di sapore ancora peggiore per cui il personale è spesso costretto a ripiegare acquistando pizze da asporto o panini e tramezzini acquistati presso il locale spaccio, quando questo è aperto".

Quindi "appare come una doppia penalizzazione per il personale sia dal punto di vista emotivo che dal punto di vista economico, soprattutto se si tiene conto che lo stesso è costretto ad affrontare un servizio già gravato da enormi difficoltà".

Quindi viene dichiarata "l’astensione dal servizio Mensa da parte del personale di Polizia Penitenziaria per il giorno 31/10/2022, al fine di evidenziare le problematiche sopra esposte ed addivenire a soluzioni celeri delle stesse".