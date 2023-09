Record di presenze alla Dozza, + 300 detenuti: "Situazione al collasso"

"Tutto esaurito" al carcere della Dozza con 808 detenuti a fronte di una capienza di 502: "Ma l’Amministrazione dov’è? - tuona Salvatore Bianco di FP Cgil - in questo fine settimana situazione nuovamente al collasso presso la Casa Circondariale, sono 808 i detenuti presenti presso la struttura con altri ingressi in arrivo anche da altri Istituti e l’Amministrazione che appare impotente di fronte alla situazione".

Forse si tratta della cifra record all'istituto bolognese. L'allarme era scattato già qualche giorno fa quando i detenuti eranp arrivati a 798: "Nulla risulta essere stato fatto al fine di evitare quanto accaduto già nel mese di agosto, quando i detenuti presenti raggiunsero quota 806 e fu necessario bloccare gli ingressi di nuovi giunti - continua Binaco - Da troppo tempo ormai la fp CGIL sta denunciando la grave situazione di sovraffollamento dell'istituto bolognese, con una sezione chiusa per lavori di ristrutturazione e dove la permanenza dei detenuti rimane sempre la stessa, in condizioni lavorative e detentive che restano approssimative. Come già ampiamente espresso, il periodo di sospensione degli ingressi effettuato nel mese di agosto si è rivelato un piccolo e purtroppo insignificante sospiro di sollievo durato soltanto pochi giorni e che non ha migliorato la situazione generale all’interno della struttura".

Il sindacato ritiene "le preesistenti situazioni ormai incancrenite e diventate ormai insostenibili dove, la costante presenza di diversi detenuti problematici e con problemi psichiatrici, rende la situazione ancora più bollente considerata anche la mancanza di spazi dove contenere i loro comportamenti al di sopra delle righe che, in questi ultimi giorno ha registrato un altro episodio in cui a fare le spese è stato un agente di personale di Polizia Penitenziaria rimasto gravemente contuso durante un evento critico provocato da un detenuto andato in escandescenza".

"Il personale di Polizia Penitenziaria appare stanco e demotivato di fronte alla situazione di stallo che lo costringe a lavorare in situazione di perenne emergenza, alla stregua della stanchezza che vuole esprimere la scrivente O.S. nel dover denunciare continuamente condizioni di lavoro assurde a cui detto personale è costretto ad operare - continua Bianche che lancia un appello a tutte le autorità preposte - a voler intervenire in maniera decisa per dare finalmente una seria svolta ad una situazione di emergenza senza fine".

"La Fp CGIL non intende arrendersi allo stato di immobilismo che si continua a registrare da parte dell’Amministrazione - assicura - pertanto chiede ancora una volta tutti i provvedimenti necessari a risolvere in maniera definitiva una situazione sempre più compromessa presso l'istituto in questione, a tal fine riteniamo necessario l’allontanamento immediato di tutti i soggetti problematici ampiamente conosciuti e lo sfollamento del numero di detenuti necessario a permettere il proseguimento dei lavori in atto e l’adeguata gestione delle normali attività di Istituto, evitando di congestionarlo continuamente! Se anche questo ennesimo appello rimarrà inascoltato la FP CGIL dovrà mettere in atto tutti gli strumenti di tutela e di protesta consentiti dalla Legge".

A fine agosto, il garante Roberto Cavalieri ha visitato le strutture detentive di Bologna e anche di Reggio Emilia, Modena, Castelfranco Emilia e Forlì: “Disoccupazione, bassa scolarizzazione, poche esperienze professionali, rete famigliare inesistente o comunque gravata dalla povertà segnano la vita dei detenuti comuni, ai quali non resta altro futuro che quello di scontare per intero le loro condanne, congelate in contesti che offrono poche occasioni di vero riscatto” ha rilevayo Cavalieri.