Alla Dozza raggiunta quota 800: "Situazione esplosiva, detenuti problematici con senso di impunità"

Sono arrivati a quasi 800 i detenuti presenti al carcere di Bologna e Salvatore Bianco di FP CGIL riferisce che alcuni "assumono pretese per le loro richieste più disparate e se non accontentati mettono in atto gesti autolesionistici o di ribellione verso le regole di convivenza".

Il sindacato parla di "una situazione esplosiva nel penitenziario con pochissimi posti rimasti disponibili, continui eventi critici anche molto gravi, il personale di polizia penitenziaria è ridotto ai minimi termini con una carenza organica di circa 80 unità negli ultimi mesi" e un sistema "incapace di dare segnali chiari nella gestione di quei detenuti più problematici che avvertono sempre più il senso di impunità per i loro comportamenti a volte violenti e fuori dalle regole!"

Le richieste sono tra le più disparate: dallo spostamento in camera singola al rifiuto dell'assegnazione nei vari reparti, quando qualche posto si libera: "In questa situazione il personale avverte sempre più un senso di abbandono - spiega FP CGIL - davanti a una Amministrazione che resta inerme e non prende provvedimenti anche su quei soggetti che da diversi mesi continuano a creare situazioni critiche" e chiede che il blocco dei "dei continui ingressi registrati negli ultimi giorni, n.10 detenuti in più in circa 24 ore - quindi - la drastica riduzione del numero dei detenuti presenti nell’istituto, allontanando principalmente tutti quei soggetti ampiamente conosciuti per i loro comportamenti critici. Se ciò non avverrà si andrà incontro ad un periodo estivo molto complicato e l?amministrazione tutta ne sarà responsabile! conclude il sindacato.

E' di due settimane l'ennesimo grido d'allarme di FP CGIL che riferiva di diversi detenuti "parcheggiati" nel Reparto infermeria.