Detenuto incendia la cella del carcere, FP CGIL: "Sovraffollamento, è' il momento di una svolta"

Sono intervenuti anche i Vigli del Fuoco al carcere della Dozza per un incendio all'interno di una cella dell'area ambulatorio. Erano già intervenuti gli agenti di Polizia Penitenziaria che, in via precauzionale, avevano fatto evacuare alcuni detenuti da alcune celle invase dal fumo. L'autore non sarebbe nuovo a episodi che creano problemi di gestione all'interno dell'Istituto.

Come rende noto anche FP CGIL, un detenuto ha dato alle fiamme alcuni suppellettili. Il 5 marzo sono invece stati trovati ancora tre telefoni cellulari nella disponibilità dei detenuti del circuito 'Alta sicurezza'.

Il sindacato ribadisce quindi "la necessità di una drastica diminuzione della popolazione detenuta presso la Casa Circondariale" come già segnalato, soprattutto "all’interno del Reparto Infermeria, dove da troppo tempo risultano allocati detenuti problematici che hanno creato criticità svariate all’interno di altri reparti dell’Istituto".

"Purtroppo, come spesso accade, i nostri appelli sono rimasti inascoltati e si è costretti a fare la cronaca di un’altra giornata ad alta tensione - continua FP CGIL che - ritiene che sia arrivato il momento di una svolta e chiede risoluti interventi da parte dell’Amministrazione al fine di risolvere le questioni, prima fra tutte il perenne sovraffollamento della struttura e l’allontanamento immediato di quei soggetti che per troppo tempo sono 'parcheggiati' presso il Reparto Infermeria senza alcun titolo per starvi".

Nei giorni scorsi, il senatore di Italia viva Ivan Scalfarotto ha visitato la Dozza segnalando, oltre all'annoso problema del sovraffollamento anche "detenuti con problemi di tossicodipendenza, manutenzioni di una struttura ormai vetusta non fatte per carenza di fondi, poche attività trattamentali per assenza di attività lavorative disponibili sono problemi che non risparmiano il carcere di Bologna".