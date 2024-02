Bastoni e incendi, alla Dozza 815 detenuti. Per i facinorosi "nessuna sanzione disciplinare"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

815 detenuti, a fronte di una capienza di meno di 500. È questa ancora la situazione più che critica al carcere Rocco D'Amato, "della Dozza", come meglio lo conoscono i bolognesi, con il personale "fortemente provato dal prestare servizio in condizioni sempre più proibitive a causa del cronico sovraffollamento e conseguente escalation di eventi critici, nell’apparente indifferenza dell’Amministrazione" scrive in una nota FP CGIL.

Nei giorni scorsi, ultimo episodio in ordine di tempo, un poliziotto è stato aggredito a colpi di bastone da un detenuto. Preoccupa "la mancata applicazione del sistema disciplinare nei confronti dei detenuti che, da quanto ci risulta, non vede applicata la sanzione del temporaneo cd. “Isolamento”, neanche nei confronti di quei soggetti che si rendono responsabili di vere e proprie aggressioni al personale di Polizia Penitenziaria" scrive il sindacato.

Una situazione che "viene percepita dal personale come l’ennesimo cedimento dell’Istituto nei confronti di chi si macchia di gravissimi comportamenti. Gli eventi critici registrati nell’ultimo periodo riguardano situazioni di detenuti barricati nelle proprie camere detentive che hanno tentato di darsi alle fiamme, gravi offese al personale di ogni ordine e grado, detenuti che creano disordini in seguito all’ingestione di farmaci non consentiti o bevande alcooliche prodotte artigianalmente".

"Ultima situazione in ordine cronologico - riferisce FP CGIL - quella di un detenuto che ha trascorso la notte lungo il corridoio di un reparto detentivo perché non voleva rientrare in camera: tutti fatti che dovrebbero allarmare la Direzione dell’Istituto, inducendola ad affrontarli con le dovute misure disciplinari".

"Disinteresse da parte dell’Amministrazione"

"Amarezza" del sindacato per una Amministrazione che non sarebbe "in grado di affrontare la questione del sovraffollamento dei detenuti, né tanto meno la questione della carenza di organico, con la conseguenza che il personale è costretto a lavorare con un alto livello di stress, per il numero di ore passate all’interno della struttura detentiva, che talvolta è superiore a quello che passa all’esterno e comunque abbondantemente oltre le 36 ore settimanali previste dal contratto" quindi la "percezione di disinteresse da parte dell’Amministrazione a ogni livello, che nonostante la cronica e drammatica carenza di personale, continua ad aumentare le attività interne, anche quando il personale presente in servizio è a mala pena sufficiente a coprire i posti di servizio essenziali a garantire la sicurezza minima dell’Istituto".

"Riteniamo - concludono - che quanto previsto dal sistema disciplinare vada applicato come previsto dalla normativa vigente e, se questo non può essere garantito a causa dell’assenza di spazi a questo destinati, come nel caso della Casa Circondariale di Bologna, vadano adottate altre misure quali l’allontanamento immediato di quei soggetti che si rendono responsabili di episodi molto gravi nei confronti di altri detenuti o del Personale. Quanto sta avvenendo all’interno delle mura dell’Istituto in oggetto, rischia di alimentare un senso di impunità nella popolazione detenuta con le conseguenze facilmente intuibili sulla tenuta complessiva del sistema e per l’incolumità fisica del personale. Si chiede a codesto Provveditorato di voler intervenire sulle questioni sopra riportate, al fine di ripristinare sia pure gradualmente condizioni lavorative dignitose e conforme al ruolo e alle funzioni che la Polizia Penitenziaria è chiamata a svolgere all’interno della struttura in oggetto".

Non va meglio al Pratello

Delle 50 unità effettive, disposte dal dipartimento, i sindacati lamentano che non sarebbero "realmente in servizio presso l’Istituto, è erroneamente compreso il Comandante di Reparto, il personale che occupa cariche fisse (uffici), personale che presta servizio presso il Servizio Sociale per Minorenni, ma non in Istituto, e distaccati presso altre sedi".

L’attuale pianta organica Sarebbe "quella prevista per la gestione di un solo piano dell’Istituto e non per tutti e due i piani attualmente aperti, inoltre delle 50 unità attualmente in organico, a breve, circa 5 unità parteciperanno al corso da ispettore, per tanto il numero reale del personale in servizio si riduce drasticamente per la gestione

di spazi enormi da sorvegliare. Se si aggiunge che n. 4 unità di personale è di di spazi enormi da sorvegliare. Se si aggiunge che n. 4 unità di personale è di sesso femminile, per cui può ricoprire soltanto alcuni posti di servizio, il quadro è abbastanza chiaro". C'è poi il posto di servizio Sala Regia "con computer non idoneo, molti blindati ancora privi di serrature e addirittura alcune camere sono prive di cancello e una camera priva di finestre.