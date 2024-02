Dozza: "Ancora insicurezza e acqua stagnante". Vari incendi in pochi giorni

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Dopo un periodo di ristrutturazione, è stata aperta la sezione presso il piano terra infermeria del carcere della Dozza - Rocco D'Amato. Lì, come fa saper FP CGIL "è stata allocata buona parte dei detenuti nuovi giunti, precedentemente allocati presso la sezione 1° C" e "a circa una settimana dall’apertura della sezione in questione, i posti disponibili presso la stessa risultano quasi del tutto esauriti".

A pochi giorni dall'apertura, però, un detenuto ha dato alle fiamme un materasso e oggi un lenzuolo: "Risulta che i lavori di ristrutturazione abbiano interessato soltanto la sezione, mentre l’intero reparto sia rimasto nelle condizioni precedenti con muri sporchi e scrostati - osserva il sindacato - il tetto del primo piano, sezione che ospita detenuti ricoverati per motivi di salute, risulta ancora gocciolante di acqua che ristagna, il tutto nonostante l’intervento presso le due camere inagibili".

FP CGIL lamenta anche la scarsa sicurezza poiché "risulta infatti che i detenuti che accedono o rientrano dai locali passeggi, hanno ancora la possibilità di soffermarsi presso lo spazio, posto davanti all’entrata del reparto, creando quindi un serio rischio in caso di eventi critici che potrebbero verificarsi in tale zona durante la movimentazione degli stessi per la fruizione o il rientro dalle ore d’aria. Nessun accorgimento strutturale risulta essere stato preso, durante i lavori di ristrutturazione, al fine di evitare possibili situazioni di criticità in momenti così delicati, quando il numero dei detenuti a volte risulta troppo elevato rispetto al personale in servizio".

Il sindacato teme che "le scelte adottate appaiono mirate soltanto a ospitare il maggior numero di detenuti, nonostante un tasso di sovraffollamento tra i più alti della Regione".