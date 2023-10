Alla Dozza, oltre 300 in più: "Commissario schiaffeggiato e detenuti barricati"

Hanno raggiunto "la cifra mostruosa di 815 detenuti" le presenze al carcere della Dozza "nell’indifferenza più assoluta", mentre la capienza ufficiale è di 502. Così Salvatore Bianco di FP CGIL, preoccupato per le "lamentele registrate rispetto ad un sistema disciplinare nei confronti dei detenuti che, da quanto risulta, non viene applicato proprio nei casi più gravi in cui taluni soggetti ristretti si rendono protagonisti, come nel caso di un sostituto commissario schiaffeggiato da un detenuto presso il Reparto Infermeria, episodio rimasto nel silenzio e nella totale indifferenza di tutti, ma che viene percepito dal personale come l’ennesimo esempio di impotenza dell’Amministrazione".

Tentato incendio e bevande artigianali

Il sindacato riferisce di diversi eventi critici negli ultimi "detenuti che si sono barricati nelle proprie camere o che hanno tentato di darsi alle fiamme, offese al personale anche del ruolo sottufficiali, detenuti che creano disordini in seguito all’ingestione di bevande prodotte artigianalmente, dovrebbe destare l’allarme da parte della Direzione a tutti i vari livelli. E’ di queste ultime ore il lancio di feci ad un collega del Reparto infermeria da parte di un detenuto con un forte disagio psichico in attesa di essere allocato in un centro di salute mentale, che sta imperversando da giorni".

"La FP CGIL di Bologna prende atto con amarezza del disinteresse dell’Amministrazione rispetto alla questione - continua Bianco - che questa estate ha creato un situazione a dir poco drammatica ed imbarazzante all’interno dell’Istituto, dove il personale quasi giornalmente ha profuso ogni sforzo per dare una sistemazione dignitosa al singolo detenuto, compresi ovviamente quelli in sovrannumero".

Il sidacato ritiene che "quanto previsto dal sistema disciplinare vada applicato come previsto dalla norme vigenti e se questo non può essere garantito allora si dovrà adottare l’allontanamento a seguito di episodi particolarmente gravi. Quanto sta avvenendo all’interno delle mura dell’Istituto in oggetto, sta alimentando una coscienza di impunità nella popolazione detenuta che rischia di innescare situazioni potenzialmente pericolose per l’incolumità fisica del personale tutto".