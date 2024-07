Carceri, una Maratona oratoria per fermare l'emergenza suicidi | VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Una maratona orale per dire basta ai suicidi nelle carceri italiane. Questa l’iniziativa organizzata dall’Unione delle camere penali italiane questa mattina in piazza Galvani, a Bologna. Una staffetta più che una maratona, con tanti protagonisti del mondo politico e civile che si sono alternati al microfono per dire la loro sulle condizioni dei detenuti e delle detenute nei penitenziari in Italia. L’obiettivo è soprattutto quello di fermare i suicidi, arrivati ad oggi, 4 luglio, già a 53.

Hanno partecipato all’incontro il sindaco Matteo Lepore, l’arcivescovo Matteo Zuppi, la presidente provinciale del Partito Democratico Federica Mazzoni, il deputato Virginio Merola (PD) e il senatore Marco Lisei (FdI), ma anche i consiglieri comunali Antonella Di Pietro (PD) e Detjon Begaj (Coalizione civica), l’assessore Luca Rizzo Nervo, l’ex sindaca di San Lazzaro di Savena Isabella Conti e il presidente dell’Unione delle camere penali Nicola Mazzacuva. Presente anche Elena Ugolini, che a margine dell'incontro ha ufficializzato la sua candidatura alle prossime elezioni regionali in Emilia Romagna.