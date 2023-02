Rivolta al carcere del Pratello, detenuto spacca tutto quello che c'è in cella

Ieri sera, nel penitenziario minorile del Pratello, a Bologna, "un detenuto entrato in carcere poche ore prima ha messo in atto una grave protesta che lo ha portato a sfasciare tv, comodino e finestre della stanza detentiva". Lo segnala in una nota il sindacato penitenziario Sappe, per iniziativa del segretario generale aggiunto Giovanni Battista Durante.

Lo stesso detenuto, dopo che l'agente in servizio era riuscito in un primo tempo a calmarlo, è stato poi portato in infermeria perché perdeva sangue da una mano. Una volta tornato in cella, il diretto interessato avrebbe motivato lo sfogo con la mancata concessione di un farmaco, peraltro "non autorizzato". Aggiungono quindi Durante e Francesco Borelli, vicesegretario provinciale Sappe: "La situazione nel carcere minorile di Bologna è sempre più grave a causa della carenza di personale e dell'aumento dei detenuti che, attualmente, sono 37. Bisogna aggiungere che ci sono tre camere detentive chiuse, a causa della precedente rivolta. È sempre più urgente una riforma dell'organizzazione della giustizia minorile, a cominciare dalla modifica normativa che - concludono i sindacalisti - consente di restare nelle carceri per minori fino a 25 anni".