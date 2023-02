Ostellari al Pratello: "Investire nella Giustizia minorile. Credo nella funzione del recupero"

Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari ha visitato questa mattina il carcere minorile di Bologna. Non era da solo, con lui altri parlamentari e figure politiche fra cui Pier Ferdinando Casini, Aboubakar Soumaoro, Naike Gruppioni, Sandra Zampa e Marco Croatti: "Volevo vedere in quali condizioni vivono i giovani detenuti, ma con un occhio di riguardo anche per il personale, che all'interno di queste strutture svolge un'importante missione. I punti che abbiamo condiviso anche con gli altri politici presenti, indipendentemente dai partiti di appartenenza, sono legati all'obiettivo di investire molto nell'ambito della giustizia minorile. Personalmente credo nella possibilità di dare una via d'uscita a quei ragazzi che hanno sbagliato e credo nella funzione del recupero. Gli spazi, lo sappiamo, sono insufficienti. Il traguardo finale? Togliere dal circuito criminale un numero importante di giovani". Le esperienze di istituti come quello del Pratello, sottolinea il sottosegretario, ci insegnano che questo obiettivo può essere raggiunto.

Le problematiche al Pratello

E a proposito dell'istituto penale per i minorenni della città, Ostellari dopo il suo giro, ha spiegato che non si tratta di un sovraffolLamento eccessivo: "Le problematiche segnalate dagli operatori sono numeriche, di spazi insufficienti, ma in questo caso il sovraffollamento non è certo eccessivo. Abbiamo un problema di numeri e di personale, c'è la necessità quindi di affrontare tutto questo con attenzione. Lo faremo, non solo sotto l'aspetto del carcere in sé ma dando la possibilità di investire su ipotesi alternative".

Un altro tema importante per il sottosegretario alla Giustizia è quello dei minori e dei giovani adulti oggi tutti nelle stesse strutture: "Un tema delicato la cui soluzione deve essere non solo normativa, ma anche strutturale. Lasciando da parte buonismo e ideologia dobbiamo fare fronte comune ragionando sulla base del buon senso".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

41 bis, il sottosegretario: "Una misura utile, non una vendetta"

A proposito del dibattito sulla costituzionalità del 41-bis è stato interrogato il sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari (Lega) dopo la visita al carcere per minori del Pratello: "Il 41-bis è una misura a mio avviso utile per evitare che determinati soggetti, i detenuti pericolosi, possano avere contatti con l'esterno e influire all'esterno. - ha detto - Quindi, è una misura che serve per la sicurezza, non è una misura di vendetta nei confronti di qualcuno. Posto questo, se togliamo le polemiche, i pregiudizi e le battaglie ideologiche, le discussioni non fanno mai male. Ma con la premessa che si tratta di una misura assolutamente utile, secondo me".

A margine della visita di Ostellari è stato affrontato, su richiesta dei giornalisti, anche l'argomento Alfredo Cospito, dopo che ieri il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha confermato il regime del 41-bis per l'uomo, in sciopero della fame da più di cento giorni, "Siamo uniti sulla questione? Sì, senza forzare o necessità di creare polemiche, si è ragionato sui fatti, su atti, su informazioni che ci sono state date da chi è competente a farlo. Se è arrivato il rigetto, evidentemente, non c'era alcun altro tipo di possibilità da parte del ministro. È una decisione quindi assolutamente condivisa, che noi sosteniamo" ha spiegato il sottosegretario.