Il capo degli agenti della Penitenziari in forze al carcere minorile del Pratello di Bologna sarebbe assente da diverso tempo e al suo posto è stato designato un sostituto, però per soli due o tre giorni a settimana.

Per questo la Fp Cgil polizia penitenziaria di Bologna ha mandato una lettera alla direzione centro giustizia minorile EMilia-ROmagna e Marche e alla direzione dell'istituto, nella quale si chiedono provvedimenti a riguardo.

Il sindacato ha raccolto "le numerose lamentele da parte del personale in ordine all’assenza prolungata del Comandante titolare" e ha anche preso atto che l'incarico "è stato affidato ad un dirigente penitenziario di distretto per soli tre giorni a settimana (all’inizio addirittura due)". In sostanza, un incarico "di tale delicatezza, soprattutto in un Istituto per minorenni, non può essere assolto soltanto per tre giorni su sette per ovvie ragioni di sicurezza e di tutela dei diritti dei minori ospitati presso l’Istituto".

Pertanto, dalla Cgil chiedono un "immediato intervento delle direzioni al fine di garantire la copertura di un così importante incarico per l’intero periodo di assenza del Comandante titolare o quanto meno per almeno cinque giorni settimanali".