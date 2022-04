Carcere minori del Pratello: "Escalation danni e auto-lesioni, troppi giovani detenuti"

La situazione all'Istituto penale per minorenni del Pratello continua a destare allarme e tensioni negli ambienti sindacali. Questa volta a segnalare l'anomalia è la Fp Cgil, che chiede provvedimenti e non escludere di ricorrere a forme di agitazione e protesta, se le cose non dovessero cambiare.

"Solo alcuni giorni fa -si legge in una nota- un detenuto minorenne ebbe ad appiccare fuoco e distruggere una camera di pernottamento. L'altro ieri, invece, si è consumata una rissa e ieri sera un altro detenuto ha distrutto un'ulteriore camera di pernottamento ed ha ingoiato diverso materiale, con successivo trasporto immediato presso il nosocomio locale".

"La FP CGIL torna nuovamente a denunciare l'inevitabile ed insopportabile stato di abbandono dell'Istituto felsineo - afferma Salvatore Bianco Responsabile FP CGIL Bologna/Funzioni Centrali -Da tempo, ormai troppo, la nostra Organizzazione Sindacale rivendica necessari ed opportuni interventi tesi a garantire sicurezza e regolare andamento organizzativo, partendo dalla riduzione della capienza detentiva (allo stato attuale si contano più di 40 minori ospitati, tra cui soggetti con problematiche psichiatriche)".

"La situazione generale è ormai fuori controllo. Troppo sono gli episodi che stanno compromettendo l'ordine e la sicurezza. Bisogna agire subito e salvaguardare tutta la comunità penitenziaria" - continua Giuseppe Merola Responsabile Nazionale FP CGIL Polizia Penitenziaria DGMC - "Nei giorni scorsi abbiamo chiesto un incontro con i vertici del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunitá - conclude Mirko Manna della FP CGIL Nazionale - Siamo pronti a scendere in piazza e coinvolgere tutti gli organismi istituzionali e l'opinione pubblica".