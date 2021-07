20 minori in più al carcere del Pratello, preoccupazione dei sindacati: "Mancano spazi e personale"

"Non è previsto al momento alcun significativo incremento di organici, a fronte di previsioni oramai anacronistiche rispetto alle nuove esigenze, segnatamente di personale educativo e di cura

cronicamente insufficiente". Lo scrive in una nota FP CGIL segnalando che, l’apertura del nuovo padiglione previsto per ottobre prossimo presso l’Istituto Penale Minorile di Bologna (Pratello - ndr) "comporterà una

cospicua crescita di capienza, di circa venti minori, a fronte di spazi in comune pressoché invariati, con inevitabili ripercussioni anche gravi innanzitutto sugli assetti organizzativi e logistici".

Il sindacato chiede "investimenti cospicui, che rispondano alle necessità rappresentate, nel rispetto

e per la dignità sia del personale sia degli ospiti, i quali dovrebbero essere posti nelle migliori condizioni per intraprendere un percorso formativo e rieducativo, nel rispetto - quindi - dei principi costituzionali".

Fp CGIL fa sapere che "tutti i canali istituzionali e politici verranno esplorati, a partire dai prossimi giorni, per

la presa in carico della complessa questione e delle nostre legittime preoccupazioni ad essa connesse".