Ancora tensione al carcere del Pratello: detenuto tenta il di impiccarsi

Dopo i recenti incendi alle camere di pernottamento, risse, ingerimenti di materiale da parte di minori, ieri sera si è verificato un altro grave evento: un detenuto ha tentato un suicidio, per impiccagione ed è stato salvato in extremis dai poliziotti penitenziari in servizio. Il giovane era stato dimesso dall'ospedale, dopo 10 giorni di ricovero, reduce da diversi tentativi di gesti autolesionistici.

"La situazione al Pratello di Bologna è insopportabile e continua a destare forte preoccupazione. Se non fuori controllo, è compromessa. afferma Salvatore Bianco Responsabile FP CGIL Bologna/Funzioni Centrali

E se a questo siamo arrivati, è per responsabilità da parte dell'Ammistrazione centrale, che ha scelto la quantità a scapito della qualità. Noi stiamo pagando la scelta. È allarme ormai da tempo, per le serie condizioni di disagio che continuano a compromettere ordine, sicurezza ed incolumità psico-fisica sia del personale che dei minori detenuti.

Da tempo, ormai troppo, la nostra Organizzazione Sindacale rivendica necessari ed opportuni interventi tesi a garantire sicurezza e regolare andamento organizzativo, partendo dalla riduzione della capienza detentiva (allo stato attuale si contano più di 40 minori ospitati, tra cui soggetti con problematiche psichiatriche)".



"Un plauso alla Polizia Penitenziaria che, nonostante le ultime vicissitudini ed i continui affanni, assicura un zelante ed indefesso impegno istituzionale, a salvaguardia dell'intera comunità continua Giuseppe Merola Responsabile Nazionale FP CGIL Polizia Penitenziaria DGMC. È davvero inaccettabile ed aberrante che l'Amministrazione Centrale non intervenga subito. Ogni tempo è maturo affinché si potessero verificare inevitabili ed ulteriori eventi critici. Con la speranza che poi non sia troppo tardi.

"Nei giorni scorsi abbiamo chiesto un sollecito di incontro con i vertici del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunitá conclude Mirko Manna della FP CGIL Nazionale Siamo pronti a scendere in piazza e coinvolgere tutti gli organismi istituzionali e l'opinione pubblica".