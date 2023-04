Carceri, in regione il doppio dei detenuti rispetto ai posti disponibili

Nelle carceri della nostra regione ci sono il doppio dei detenuti rispetto alla capienza massima. E almeno uno su due ha commesso atti di autolesionismo. Sono i numeri più importanti che emergono dall’annuale relazione del garante per le persone prive della libertà personale Roberto Cavalieri, di cui si è parlato oggi in commissione regionale.

I numeri del rapporto

A oggi sono 3.339 i carcerati presenti in Emilia-Romagna, il 114% in più se confrontati ai posti a disposizione. Poco meno della metà, il 48%, sono stranieri (il 60% dei quali proviene dal Maghreb), quasi il 4% donne, mentre il 35% ha pene che permetterebbero di accedere a misure alternative. Le persone condannate all’ergastolo sono invece 190 (di cui 51 over 70enne), il 70% di queste si ritrova detenuta a Parma.

Antigone: "Su pene alternative serve sforzo comune"

"Gli stranieri detenuti spesso sono irregolari e in questi casi è più complicato il reinserimento sociale post carcere - spiega Cavalieri - mentre per le donne permangono problemi rispetto all'applicazione delle misure alternative. Serve, ad esempio, la garanzia dell'abitazione. C'è poi il tema degli anziani in carcere, che necessitano più degli altri di cure sanitarie, mentre sono sempre meno le donne in struttura penitenziaria con bambini al seguito". Elia De Caro, presidente dell'associazione Antigone, insiste invece sugli “effetti positivi delle pene alternative” perché “è numericamente provato che chi accede a forme alternative rispetto a scontare la pena completamente in carcere ha meno possibilità di commettere nuovamente reati”. Su questo, aggiunge De Caro, "serve uno sforzo comune".