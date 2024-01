Carceri Bologna interviene la Camera penale: "Si rischia sopraffazione e degrado" e i sindacati sospendono le trattative

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Anche con l'anno nuovo, le problematiche legate alle condizioni di detenzione e di lavoro all'interno delle carceri tornano e, se possibile, con maggior forza. Lo dimostra la posizione presa dai sindacati di Polizia penitenziaria, dopo l'incontro di fine novembre co gli enti e i dipartimenti preposti.

In una nota congiunta, Sappe, Sinappe, Osapp, Uila (Uil), Fns (Cils), FP (Cgile) e Cnpp fanno sapere di aver "sospeso le trattative con la parte pubblica, avendo preso atto del mancato rispetto degli impegni assunti dall'Amministrazione della Giustizia Minorile centrale e, in particolar modo, dal Direttore generale Dott. Cacciapuoti".

Le sigle elencano le condizioni di lavoro "sempre pià gravi" all'interno dell'IPM di Bologna, il carcere del Pratello: "Assenza di un Comandante di Reparto in pianta stabile (3 gg la settimana), assenza del Ruolo Ispettori (n. 2 unità distaccati da anni), carenza Ruolo Sovrintendenti, carenza del Ruolo Ag.ti/Ass.ti, sovraffollamento della popolazione detentiva costante (minorenni e giovani adulti), programmazione del servizio da 8 ore anziché sulle 6 ore che, nella realtà arriva anche alle 12 ore quotidiane con continue soppressioni dei diritti soggettivi, carenza del personale delle funzioni centrali e struttura soggetta a continui lavori di interventi strutturali".

"Oltre ai problemi di sempre che gravano sull'IPM ed al CGM di Bologna, si è aggiunta l'incognita dei lavori previsti nel PNRR - scrivono ina nota i sindacati che pur essendo favorevoli alla ristrutturazione - continuano a chiedere che vengano, di pari passo, adeguate anche le risorse umane. Ritenendo che gli Istituti per minori, in questa fase storica, rivestano un ruolo fondamentale nella rieducazione dei ragazzi, affinché costoro possano rientrare in società con una maggiore consapevolezza degli errori da non commettere, queste OO.SS. non possono più tollerare la sottovalutazione delle problematiche sofferte dalle sedi periferiche da parte dell'Amministrazione Centrale".

Preoccupazione della Camera Penale

La Camera Penale “F. Bricola” di Bologna, unitamente al proprio Osservatorio Carcere "esprime preoccupazione per le condizioni gravissime di sovraffollamento registrate nella casa circondariale di Bologna. I numeri dei detenuti stanno aumentando senza tregua, attualmente le presenze alla Dozza si aggirano sulle 820 unità, condizione che umanamente non può che aggravare una situazione già compromessa dalla ormai nota sovrabbondanza numerica rispetto alla capienza regolamentare di 500 unità; l ’attuale inattività di due padiglioni del carcere, chiusi per opere di ristrutturazione, è ulteriore elemento di recrudescenza nell’ottica di una decorosa e 'accettabile' condivisione degli spazi".

"I numeri restituiscono dati più che preoccupanti: 323/500-> 64,6%, ciò significa che il carcere cittadino si trova al 164% della sua capienza - si legge nella nota - La notizia dell’episodio di tensione verificatosi la scorsa notte nel carcere bolognese, per come emerge dalle notizie diffuse da alcune testate locali, fotografano la grave criticità esistente soprattutto nel reparto giudiziario, dove appunto si sarebbero verificate le rimostranze di alcuni detenuti che avrebbero dato fuoco a delle lenzuola, provocando l’ustione di un compagno di cella e intossicazione da fumo ad alcuni agenti di polizia penitenziaria".

Per la Camera penale si tratta di "momenti di tensione che conseguono al disagio prodotto dalla grave limitazione degli spazi vitali, oltre che dalla carenza di attività trattamentali, di tipo lavorativo o formativo, rendendo di fatto il carcere, così come concepito, un luogo certamente inappropriato a rendere concreta la finalità rieducativa della pena. Va ricordato, e sottolineato, che la detenzione comporta la privazione del diritto alla libertà, non certo a quello alla salute, alla formazione professionale, culturale e perché no civica".

"La vita nel nostro carcere rischia di risolversi in sopraffazione e degrado"

"Ad oggi, ed in queste condizioni, la vita nel nostro carcere rischia di risolversi in sopraffazione e degrado - continua la Camera penale - Occorre che il Dipartimento, le Istituzioni nazionali e locali vigilino sulle condizioni degli Istituti di pena, e si interroghino con estremo impegno sulle eventuali iniziative da attuare per non rievocare la storica sentenza 'Torreggiani'*, la cui censura appare del tutto attualissima visto che la situazione cronica di sovraffollamento è rimasta di fatto irrisolta. E’ certamente auspicabile la scelta di adottare misure straordinarie al fine di rendere concreto ogni utile intervento per alleggerire la pressione sulle carceri e rendere la pena più 'umana', in sintonia con i principi sanciti dall’art. 27 Cost. e dall’art. 3 CEDU (Corte Europea dei diritti umani - ndr)".

"Questa Camera Penale ed il suo Osservatorio sono vicini, non solo a parole, a TUTTI coloro che condividono spazi così drammatici. Ciò si dice con il pensiero rivolto non solo alla popolazione detenuta, ma anche a chi svolge il proprio lavoro, che sia di sorveglianza, di gestione od educativo. Nessuno di costoro può essere lasciato solo da una società che voglia definirsi civile", conclude

* La sentenza Toreggiani incoraggia l'Italia ad agire per ridurre il numero dei detenuti prevedendo, in particolare, l'applicazione di misure punitive non privative della libertà personale in alternativa a quelle che prevedono il carcere e riducendo al minimo il ricorso alla custodia cautelare in carcere.

