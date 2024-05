Carceri, la denuncia della Fp Cgil: Gravi disordini alla Dozza, che ospita 850 detenuti

Una situazione eplosiva all’interno del carcere della Dozza a Bologna, dove c’è un “grave sovraffollamento” e si registrano “disordini tra detenuti”. È questo il quadro di disperazione e tensioni che per la Fp Cgil ci sarebbe nel carcere bolognese, dove “sono presenti stabilmente circa 850 detenuti” a fronte di una capienza massima di 500.

Una situazione che già era esplosa durante il Covid, con una rivolta scoppiata il 9 marzo 2020 nella quale erano morti due detenuti, e che ogni giorno emerge nella sua drammaticità. È di soli 5 giorni fa l’ultimo tentativo di suicidio da parte di un detenuto, che è stato salvato dalla Polizia Penitenziaria, mentre il 21 marzo, mentre il cardinale Matteo Zuppi era in visita alla Dozza, una 55enne di orine slovacca si è tolta la vita inalando gas da una bomboletta utilizzata per cucinare. Ma le situazioni critiche non si fermano certo qui.

Problemi e difficoltà che Salvatore Bianco della Fp Cgil ha elencato punto per punto in una lettera aperta indirizzata al provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria dell’Emilia Romagna e Marche, Gloria Manzelli e al direttore del carcere della Dozza, Rosa Alba Casella.

Pochi posti disponibili

“Come segnalato più volte negli ultimi mesi, tale situazione diventata sempre più gravosa, a causa dei pochi posti disponibili nei vari reparti, e continua a mettere a dura prova il personale di Polizia Penitenziaria che nell’ultimo periodo si trova anche costretto a gestire soggetti conforti criticità e poco inclini al rispetto delle regole”.

Con l’arrivo di alcuni detenuti provenienti da altri carceri della regione, il sovraffollamento è aumentato e alcune persone mostrerebbero atteggiamenti di “apertamente di prevaricazione nei confronti” degli altri detenuti e “del personale, tanto da creare i presupposto di prendere il sopravvento sugli operatori”.

Tensioni in infermeria il 7 maggio

La Fp Cgil parla di “gravi disordini avvenuti nella giornata del 7 maggio, che hanno visto protagonisti due detenuti” che si trovavano “presso una sezione appena ristruttura del Reparto Infermeria, rendendo inagibili due camere a causa dei danneggiamenti messi in atto” pare perché volevano avere una diversa sistemazione.

Ma c’è di più. Al primo e secondo piano del reparto giudiziario “si registrano criticità dovute alle intemperanze di alcuni soggetti che, in taluni casi riescono a coinvolgere anche gli altri, rischiando di creare situazioni in cui viene compromesso l’ordine e la sicurezza. Tra gli episodi più gravi quello di un detenuto che ha sputato in volto ad un sottufficiale” della polizia penitenziaria.

In Infermeria detenuti di altri reparti

Proprio a causa del sovraffollamento, poi, “il Reparto Infermeria, che sarebbe destinato ad ospitare detenuti nuovi giunti e detenuti ricoverati”, in realtà “ospita detenuti di ogni tipologia, ivi allocati per problematiche avute nelle altre sezioni”. Al momento “ci sono 11 detenuti appartenenti ai circuiti per protetti o Alta Sicurezza, 2 detenuti non ricoverati, e 2 che stanno scontando sanzioni disciplinari”. Proprio questa sezione sarà ristrutturata nei prossimi giorni, “determinando ancora una volta situazioni di scarsa salubrità degli ambienti e di rischio a causa delle attrezzature che verranno utilizzate”.

“Ad aggravare la situazione, già molto difficile, si aggiungono spesso le carenze strutturali e logistiche che nell’ultimo periodo ha determinato la scarsa distribuzione di acqua calda – denuncia la Fp Cgil - sia per i ristretti che per il personale accasermato, e che probabilmente nel prossimo periodo estivo vedrà la scarsa distribuzione di acqua come purtroppo accade da anni”.

Situazione oltre i limiti

“La situazione sopra descritta, ha superato ampiamente ogni limite e sottopone all’unisono i detenuti e il personale tutto ad ogni genere di stress e sofferenza” denuncia la Fp Cgil nella lettera aperta chiedendo “un immediato intervento da parte dei Superiori Uffici, al fine di assicurare migliori condizioni lavorative per il personale e migliori condizioni di vita per la popolazione detenuta”.

“Per tale ragione ribadiamo per la millesima volta, la necessità di effettuare un serio sfollamento di detenuti, in particolare dei più problematici, ma anche quelli che non trovano posto nei rispettivi circuiti di appartenenza – conclude Salvatore Bianco - . Crediamo che la situazione venutasi a determinare presso l’Istituto in questione debba essere presa seriamente in considerazione nell’interesse del personale di Polizia Penitenziaria che ormai è sempre più demotivato dalle condizioni descritte e dal concreto rischio che dette condizioni possano sfuggire di mano in ogni momento”.

L'impegno del provveditore regionale del Dap Manzelli

Raggiunta telefonicamente, il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria dell’Emilia Romagna e Marche, Gloria Manzelli, ha spiegato di non avere avuto “ancora modo di leggere la lettera della Fp Cgil” e di non essere al corrente nel dettaglio degli episodi recenti riferiti dal sindacato, perché è stata “in Puglia da lunedì” per impegni di lavoro e in queste ore sta facendo ritorno in Emilia-Romagna. Appena rientrata alla base, però, la sua priorità sarà quella di affrontare quanto prima la situazione anche se “il sovraffollamento, purtroppo, – fa notare - è una condizione che accomuna tutte le carceri italiane”.