Emergenza caldo, il garante regionale chiede interventi nelle carceri

Il garante regionale dei detenuti Roberto Cavalieri, assieme ai garanti dei comuni di Piacenza, Parma, Bologna e Rimini, ha inviato una lettera a Gloria Manzelli, provveditrice dell’Amministrazione penitenziaria regionale, e a Manuela Mirandola, presidente del Tribunale di sorveglianza, per chiedere di mettere in campo interventi per alleviare l'emergenza caldo nelle carceri dell'Emilia-Romagna.

Le richieste dei garanti

"Diversa modulazione degli orari di permanenza all’aria aperta, evitando le ore più calde e valutando uno slittamento in avanti delle ore d’aria pomeridiane; previsione di menu giornalieri che contemplino alimenti consigliati durante la stagione estiva; possibilità di acquistare, tramite l’impresa di mantenimento, ventilatori a batteria di piccole dimensioni (al netto del rispetto delle condizioni di sicurezza); apertura del blindo delle celle durante l’orario notturno per far circolare l’aria; ampliamento della possibilità di utilizzare frigoriferi nei reparti detentivi e potenziamento, nei cortili di passeggio, della funzionalità dei punti idrici a getto e dei nebulizzatori", sono le richieste contenute nella lettera. "Tenuto anche conto del fatto che nel periodo estivo si accentua l'insorgenza di situazioni di rischio e disagio per la popolazione detenuta", Cavalieri e i garanti di Piacenza, Parma, Bologna e Rimini, chiedono anche “di prevedere un aumento della corrispondenza telefonica”.