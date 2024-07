Carceri: in Emilia-Romagna ci sono 3.725 detenuti per 2.979 posti di capienza massima

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

In Emilia-Romagna al 30 giugno scorso nelle carceri sono detenute 3.725 persone, contro una capienza massima delle strutture di 2.979 posti. È questo l’allarme lanciato dal garante regionale dei detenuti, Roberto Cavallieri, nel corso di una conferenza stampa in Assemblea legislativa alla quale hanno preso parte anche Federico Amico, presidente della commissione Parità e diritti e Stefania Pettinacci e Chiara Rizzo dell’Osservatorio carcere della Camera Penali di Bologna. Alla conferenza stampa erano presenti anche la vicepresidente dell'Assemblea legislativa Silvia Zamboni e la presidente della commissione assembleare Statuto Silvia Piccinini.

Tra loro, nelle 10 strutture carcerarie regionali sono presenti 167 donne, mentre i detenuti stranieri sono 1.826. Il sovraffollamento si associa a problemi di patologie psichiche e infezioni virali, come la tubercolosi, oppure a violenza e suicidi, che sono già 56 a livello nazionale dall’inizio dell’anno.

Misure per alleggerire la pressione carceraria

Per Cavallieri, che questa mattina ha presentato il nuovo Codice ristretto, la guida dei diritti delle persone detenute, il sovraffollamento si può combattere con diverse azioni per evitare che i “detenuti scivolino nella disperazione e alcuni commettano il suicidio”.

“Già nel qui e ora – ricorda il garante – ci sono delle leggi che si possono applicare e che prevedono dei benefici per i detenuti e quindi consentono di deflazionare già da subito il numero delle persone in carcere. Per fare questo – conclude- c’è bisogno di tutti, inclusi i territori che accolgano i detenuti”.

Più efficace scontare le pene fuori dal carcere

“La possibilità di scontare la pena lontani dal carcere – evidenzia quindi il presidente della commissione Parità dell'Assemblea legislativa, Federico Amico – è di gran lunga più efficace: fino a quando non cambieranno le condizioni generali che consentono di attuare le misure alternative alla detenzione, quelle dirette a realizzare la funzione rieducativa della pena, anche il problema del sovraffollamento rimarrà irrisolto. Questo anche se si costruissero nuove strutture di reclusione”. “Altrettanto cruciale – aggiunge – è il tema dei detenuti non residenti in regione. Per programmare l’esecuzione delle pene alternative, che preparino a un reinserimento virtuoso, è importante creare le condizioni per ridurre il numero di detenuti che scontano la pena in una regione diversa da quella di residenza. Gli ultimi provvedimenti allo studio del governo nazionale fingono di andare in questa direzione, ma non offrono vere opportunità alle persone detenute, questo perché non viene contemplata la presa in carico del sistema sociale che, come di consueto, è demandata ai soli Comuni nella completa solitudine”.

Il Codice ristretto

Sul vademecum, per l’Osservatorio carcere della Camera penale di Bologna, Stefania Pettinacci e Chiara Rizzo evidenziano: “È con soddisfazione che presentiamo questa nuova pubblicazione, uno strumento di agile comprensione nella complessa materia dell’ordinamento penitenziario. Spesso le persone detenute si orientano a fatica: le misure alternative alla detenzione, come pure l’accesso ai permessi, presuppongono titoli di reato, entità delle pene inflitte, residuo di pena ancora da scontare e condizioni soggettive molto diversi tra di loro. Avere contezza da subito di quali prospettive possono accompagnare il periodo di detenzione aiuta chi è detenuto a elaborare, laddove è possibile, un progetto e comunque ad affrontare questa fase con chiarezza. Un’informazione preliminare corretta può essere un contributo anche per il lavoro degli operatori interni ed esterni al carcere, chiamati a dare risposte a chi comunque ha diritto a un efficace trattamento penitenziario. Le misure alternative alla detenzione sono provvedimenti restrittivi della libertà personale e incidono sulla fase esecutiva della pena. La loro funzione è quella di dare concretezza all’aspetto della rieducazione”.

I sopralluoghi alla Dozza e in altri 7 carceri

Il nuovo Codice ristretto verrà distribuito giovedì 18 luglio in tutte le carceri dell'Emilia-Romagna e delegazioni composte da amministratori locali, garanti, esponenti della Chiesa e delle camere penali faranno sopralluoghi in otto istituti. A Bologna alla visita alla Dozza parteciperanno anche il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei, il presidente dell'Ucoii Yassine Lafram, lo stesso Cavalieri e diversi consiglieri regionali.