Riforma caregiver, non più assistenza solo a conviventi: aiuti ai giovani

Aiuti e sostegni agli under 24 che fanno assistenza domiciliare a persone non autosufficienti: nasce così la figura del "giovane caregiver", come prevede un emendamento del Partito democratico approvato dalla commissione regionale Politiche per la Salute all'interno del dibattito sula proposta di legge del Partito democratico (sottoscritta anche da ER Coraggiosa, Lista Bonaccini e Italia Viva) che riforma la legge regionale del 2014 in materia di assistenza domiciliare prevedendo che per essere considerati caregiver non sia più obbligatorio assistere una persona convivente.

"Questo emendamento serve a dare sostegno ai giovani che fanno i caregiver in modo da aiutarli ed evitare che abbiano problemi nella loro vita", spiegano i democratici.

Giovani caregiver

Secondo il portale "Assistere in famiglia", in Italia circa il 7% dei giovani compresi tra i 14 ed i 25 anni è uno Young caregiver "che nella maggior parte dei casi non hanno idea di essere a tutti gli effetti prestatori di cure, vivono la loro condizione assolvendo alle mansioni necessarie per garantire la sopravvivenza dei propri cari come una condizione irreversibile e soprattutto inderogabile".

La Legge regionale 2/2014 definisce e riconosce il Caregiver familiare che volontariamente e consapevolmente si assume compiti di assistenza e cura ed elenca gli interventi a favore del caregiver familiare da parte della Regione, delle AUSL e dei Comuni/Unioni, con la partecipazione dell’associazionismo e del volontariato.