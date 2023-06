"Eroi del quotidiano": istituzioni e associazioni celebrano i caregiver | VIDEO

I caregiver familiari diventano una figura sempre più centrale per tute quelle persone che necessitano di cura quotidiane: per questo, nella mattinata di sabato 17 giugno, alla Casa della Comunità di Porto-Saragozza, si è tenuto l’evento “Tante voci, una voce: i caregiver si raccontano”, promossa dall’Azienda USL di Bologna in collaborazione con il Comune di Bologna, la Conferenza territoriale sociale e sanitaria e le Associazioni di volontariato.

Le testimonianze di alcuni e alcune di loro sono utili a risignificare e riprogrammare la vita di luoghi come le Case della Comunità, luoghi non solo deputati all’erogazione di servizi socio-sanitari, ma anche e soprattutto a favorire l’incontro, il confronto e il dialogo tra istituzioni e cittadini quali co-costruttori dei processi di cura, in senso lato. L’incontro, inoltre serve per arricchirsi con la prospettiva di chi, ogni giorno, rappresenta l’estensione dei servizi di cura e di assistenza ai soggetti più fragili e vulnerabili. Presenti all’evento, oltre ai caregiver, Paolo Bordon, Direttore generale dell'Azienda USL di Bologna; Luca Rizzo Nervo, Assessore Welfare e salute, nuove cittadinanze, fragilità, anziani del Comune di Bologna; Sara Accorsi, consigliera delegata Welfare metropolitano e lotta alla povertà, Politiche per la casa, Politiche per la pianura bolognese della Città Metropolitana di Bologna.

Foto LaPresse