Emergenza casa, la proposta di Caritas: alloggi a prezzo calmierato in cambio di esenzioni

Don Matteo Prosperini, direttore della Caritas di Bologna, sul tema dell'emergenza abitativa lancia una proposta: l'idea di una rete di proprietari di case solidali e anti-discriminazioni, che rende disponibili alloggi a prezzo calmierato a fronte di agevolazioni o esenzioni. Il ragionamento parte dall'accoglienza dei rifugiati ucraini: "Siamo rimasti sorpresi dall'accoglienza e dalle generosità dimostrata dai bolognesi - ha detto durante un convegno organizzato da Antoniano onlus - sono saltate fuori le case, alcuni le hanno anche concesse gratuitamente. Ma questo dimostra che le case ci sono e che serve proprio un passaggio culturale. Perché non si può sentire che a Bologna non si affitta a persone che vengono dall'Africa".

Don Prosperini si chiede se la città abbia la capacità di affrontare il problema della mancanza di alloggi. "Ormai siamo assuefatti alle emergenze - si risponde il direttore Caritas - serve un cambio di mentalità". Anche i proprietari di case, sostiene don Prosperini, "devono però avere le condizioni per mettere a disposizione i propri alloggi". In questo senso, sostiene, "sarebbe bello pensare a una rete di persone che mettono a disposizione gli alloggi con affitti realmente calmierati e senza discriminazioni, avendo in cambio un'esenzione o un'agevolazione su qualcosa. Così il proprietario ha un piccolo vantaggio e fa parte di una rete che fa cultura", in contrasto con chi invece non affitta "per paura, per razzismo o per timore di non avere un intermediario". A Bologna, insiste il direttore della Caritas, "c'è tanta voglia di fare del bene, ma c'è anche paura di avere una fregatura. Dovremo inventare qualcosa di bolognese, che poi gli altri i copiano".

(Dire)