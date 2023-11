Interporto, ecco lo sportello d’ascolto per i lavoratori. Zuppi: “Ma senza casa non c’è futuro” | VIDEO

Si è tenuto questa mattina l’evento di presentazione del nuovo sportello d’ascolto della Caritas per i lavoratori nella sede di NaturaSì all’Interporto di Bologna. L’iniziativa, dalla grande valenza sociale, è rivolta a tutti quei lavoratori, specialmente migranti, che soffrono la solitudine e che spesso hanno amici e familiari lontani. All’evento di presentazione, iniziato alle ore 10, ha partecipato anche il cardinale e arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi.

Sul tema del lavoro, Zuppi ha individuato l’argomento ‘casa’ come uno dei grandi problemi che affligge oggi i lavoratori: “Senza casa non c’è futuro – ha detto il cardinale ai cronisti presenti –. Oggi, anche chi ha un lavoro stabile può non avere una abitazione stabile, quindi tutto diventa instabile. Così non c’è futuro, non c’è famiglia. Ecco: per fare qualcosa per il futuro, dobbiamo fare di tutto per dare risposte concrete”. Sempre a tema lavoro, l’arcivescovo ha poi detto che “sì, nel nostro territorio ci sono delle crisi aziendali, ma c’è anche tanta richiesta di manodopera. Penso che questo richieda un sistema di accoglienza che possa rispondere alla domanda, e a chi vuole guardare al futuro. Per questo serve un sistema che veda chi viene da fuori come una possibilità, e non come una minaccia”.