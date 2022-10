Addio a Carlo Monti. Dal Rizzoli alla Fondazione Carisbo: la lunga carriera del Prof.

Mondo accademico e della medicina in lutto. E' morto il prof Calo Monti, ex presidente di Fondazione Carisbo e luminare di radiologia, aveva esercitato alla casa di Cura Toniolo ed era anche stato primario al Rizzoli. Si è spento all'età di 80 anni, al Bellaria, dove era ricoverato da qualche giorno.

La carriera in ambito sanitario

Iscritto alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Bologna nell'anno accademico 1961-62 dopo aver conseguito la maturità classica presso il liceo L. Galvani di Bologna.

Allievo interno presso l'Istituto di Istologia dell'Università di Bologna negli anni accademici 1961-62 e 1962-63.

Allievo interno presso l'Istituto di Patologia Medico dell'Università di Bologna negli anni accademici 1963- 64, 1964-65, 1965-66 e 1966-67.

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Bologna nell'anno 1967.

Ha conseguito la Specialità in Radiologia Medica presso la Scuola di Perfezionamento, dell'Università di Bologna nel 1970. Ha conseguito la Specialità in Malattie dell'Apparato Digerente presso la Scuola di Perfezionamento di Padova nel 1980.



Vincitore del premio Luigi Cogolli assegnato dall'Amministrazione degli Ospedali di Bologna nell'anno 1979 per la migliore pubblicazione in Radiologia.



Assistente volontario presso il Servizio di Anatomia e Istologia Patologica dell'Ospedale Civile di Prato (direttore prof. G. Ganassi ) dal 01 dicembre 1967 al 30 marzo 1968.

Sottotenente medico presso il reparto di medicina dell'Ospedale Militare di Bologna dal giugno 1968 al giugno 1969.

Assistente a "tempo definito" presso il Servizio di Radiologia dell'Ospedale Maggiore di Bologna (direttore R. Miceli) dal 01 dicembre 1970 al 31 dicembre 1971.

Nello stesso periodo ha svolto le funzioni di consulente radiologo presso 1'Ospedale Civile di Pieve di Cento (BO).

Assistente a "tempo pieno" presso il Servizio di Radiologia dell'Ospedale Maggiore di Bologna (direttore R. Miceli) dal 01/gennaio 1971 al 31 luglio 1981, escluso un breve periodo dal 01 agosto 1972 al 30 settembre 1972 durante i1 quale ha svolto le funzioni di aiuto radiologo presso l'Ospedale Civile di Pieve di Cento (BO).

Dal gennaio 1974 al 1981 ha svolto le funzioni di Capo Reparto delle diagnostiche di Radiologia gastroenterologica.

Aiuto a "tempo pieno" presso il Servizio di Radiologia dell'Ospedale Maggiore di Bologna (direttore R. Miceli) dal 01 agosto 1981 al 31 ottobre 1989.

Primario del Servizio di Radiologia degli Istituti Ortopedici Rizzoli dal 02 novembre 1989 al 05 aprile 2000. Dall'aprile 2001 Direttore del Servizio di Radiologia e Diagnostica per immagini della Casa di Cura Privata "M, F. Toniolo" di Bologna.

Attività didattica

È stato docente della Scuola per Tecnici di Radiologia Medica nell'anno scolastico 1986-1987.

Ha diretto il Corso di Aggiornamento di Radiologia Ortopedica- Traumatologica svoltosi presso l'Ospedale Maggiore di Bologna dal 01 marzo 1989 al 12 aprile 1989, curandone la pubblicazione degli atti.

È stato titolare del corso integrativo di Semeiotica Radiologica dell'Apparato Scheletrico" presso la Scuola di Specializzazione in Radiologia dell'Università di Bologna negli anni accademici 1991-92, 1992-93, 1993- 94 e 1994-95.

È stato titolare del corso integrativo di "Diagnostica Radiologica in Ortopedia e Traumatologia" presso la "Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia dell'Università di Bologna" negli anni accademici 1991-92, 1992-96, 1993-94, 1994-95, 1995-96, 1996-97, 1997-98, 1998-99 e 1999-2000.

È stato inoltre titolare del corso integrativo di "Radiologia e Diagnostica per Immagini dell'Apparato Muscolo-Scheletrico" presso la Scuola Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione dell'Università di Bologna negli anni accademici 1991-92, 1992-93, 1993-94 e 1994-95.

È stato titolare del corso integrativo di "Radiologia" presso la Scuola di Specializzazione in Disegno Anatomico dell'Università di Bologna negli anni accademici 1993-94, 1994-95, 1995-96, 1996-97 e 1997-98. È stato titolare con affidamento didattico presso la Scuola di Specializzazione in Oncologia negli anni accademici 2005-2006, 2006-2007.

Ha tenuto numerose lezioni nell'ambito di corsi universitari presso le Università di Bologna, Modena e Verona

È stato correlatore delle seguenti Tesi di Diploma in Anatomi