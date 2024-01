PODCAST | Storie dai campi di concentramento: "Carlo era mio padre. E' stato deportato, ma nessuno lo seppe per anni"

"La Grande Storia, lo sappiamo bene, diventa pienamente comprensibile solo se riesce a fondersi con le piccole storie individuali. Gli eventi descritti attraverso le carte ministeriali, diplomatiche o militari acquistano spessore solo se trovano riscontro nelle vicende personali di chi subì le conseguenze di quanto disposto dall'alto, di chi si trovò suo malgrado nel flusso degli avvenimenti". Ed è con questa premessa che in un momento storico in cui la memoria della guerra non è più soltanto al tempo passato, celebriamo la Giornata della Memoria raccontando la storia di Carlo Tosi attraverso la voce di suo figlio Fabrizio. Una storia taciuta per decenni ("troppo dolore"), ma che a un certo punto è emersa in tutta la sua tragicità e alla quale è stato dato un senso.

La storia di Carlo Tosi: che è uno dei tantissimi internati

Carlo Tosi nasce a Castello d’Argile, nel bolognese, il 20 giugno 1923 da papà Marcello e mamma Carolina (Angelini), ultimo di 7 fratelli e sorelle. Frequenta le scuole elementari fino alla VI classe. Già a 12 anni comincia a lavorare come garzone di macellaio. Di sera vende i “brustolini” al cinema, di cui sarà sempre un assiduo frequentatore. A volte porta le «pizze» a Cento e viceversa nell’altro cinema dei Grimaldi. Nell’annata 1940/41 comincia a lavorare alla Fornace di Castello d’Argile, dove lavorava già anche il fratello Paolino. Viene arruolato il 18/1/1943 nel 51° Reggimento Fanteria Perugia. Il 18 aprile 1943 passa al 603° reparto contraerea di Verona. Viene trasportato in camion a Verona, dove viene sottoposto a interrogatorio. All’alternativa tra giurare fedeltà ad Hitler o la

deportazione in Germania, risponde così: “me dla guera ai n’hò bela fata asè”.

Successivamente in data imprecisata viene trasferito a Torino, sempre nella contraerea. Dopo il tutti a casa e lo sbandamento dei militari, il 9 settembre 1943 viene arrestato dai tedeschi alla stazione di Modena e parte in treno “piombato” verso lo Stalag IB di Hohenstein, distretto dei laghi Masuri, Prussia orientale, ora Polonia, non lontano dal confine con l’Unione sovietica.

"Se ti chiedono che lavoro fai, devi dire che sei calzolaio"

All’arrivo, nel settembre 1943, viene immatricolato con il n. 20706. Su consiglio di un prigioniero russo, nel campo da tempo, dichiara di essere un calzolaio, anche se non sa perché. Lo scoprirà più tardi e sarà una tragica scoperta. L’immatricolazione: Kgf nummer 20706

In mancanza del documento ufficiale, il numero di matricola si può ancora leggere nell’unica cartolina postale che potè spedire a casa nell’estate del 1944, dove chiedeva l’invio da casa di indumenti, in previsione del freddo terribile che aveva già provato nell’inverno precedente. Nulla però arrivò da casa. Gli I.M.I non avevano gli stessi diritti, previsti dalla convenzione di Ginevra, degli altri militari prigionieri. In particolare non ricevettero quasi mai pacchi dalla Croce Rossa e pochissimo dalle famiglie.

“Un giorno ero vicino al reticolato e sento una voce che mi chiama: Carlo, Carlo cosa fai? Mi guardo attorno, ma non vedo nessuno. Poi

capisco che sono io stesso a chiamarmi, perché stavo mangiando l’erba con la terra ancora attaccata!”

“Un giorno mi chiamano al lavoro vicino alla ferrovia. Arriva un treno lunghissimo carico di scarpe. Io penso: ma come sono ricchi questi

tedeschi che buttano via tante scarpe!” il racconto di Carlo svela il perché di quel misterioso consiglio arrivato da uno sconosciuto. Nei giorni successivi arrivarono altri treni, carichi di scarpe da donna e anche da bambini. Carlo non riusciva a spiegarselo. Non lo sapeva, ma un anno prima a Treblinka, a 100 km da Hohenstein, le SS avevano sterminato oltre 700.000 ebrei, derubandoli di tutto. I calzolai prigionieri dovevano staccare le suole dalle tomaie. Con le suole facevano una specie di zoccoli per i prigionieri, con la pelle più fine invece facevano le pianelle per i sommergibilisti.

Il 21 gennaio 1945 l’Armata rossa libera il campo, ma Carlo non può tornare in Italia. La guerra è ancora lunga. Allora viene affidato alle truppe sovietiche. Rimarrà in un campo di lavoro fino all’11 febbraio 1946, ben 29 mesi dopo la cattura. Torna a casa con il pastrano e il colbacco dell’Armata rossa e torna anche a lavorare alla Fornace di Castello d'Argile per altri quaranta anni, come fuochista. Nel 1948 Carlo si sposa con Ada Guidi. Nel 1949 nasce Paolo. Nel 1954 Fabrizio.

Solamente nel 2001, quando il nipote Nicolò in terza media, effettuò il viaggio a Mauthausen organizzato da Aned e dal Comune di Castello d’Argile, cominciò a parlare della sua difficile esperienza. Tanti deportati e internati non sono mai riusciti a parlarne. L’anno dopo fece il suo primo viaggio all’estero da uomo libero. E non fu il solo viaggio verso quei luoghi del terrore. Ne fece tanti ancora.

Canale SpotiFy BoToday (è possibile ascoltare i podcast da App)

Ascolta gli altri PODCAST di BolognaToday:

2 agosto 1980: ascoltare la strage di Bologna

Senza una casa: voci dietro l'occupazione

La nostra scuola ascoltata da dentro