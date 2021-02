Lutto in casa Ance: morto Carmine Preziosi. Il cordoglio del sindaco Merola

"Profondo dispiacere per la scomparsa di Carmine Preziosi. Una persona schietta e appassionata che non ha mai fatto mancare il suo parere sullo sviluppo della città. Anche quando non eravamo d’accordo sulle scelte per Bologna è sempre prevalsa la discussione e la capacità di confrontarsi, mai la chiusura. Le mie condoglianze ai suoi familiari e all’Ance, di cui Preziosi è stato il volto per trent’anni".

Carmine Preziosi aveva lasciato la guida dell'Ance a Bologna, dopo 30 anni, l'1 aprile del 2020. Era stato, dal 1990 al 2004, direttore del Collegio costruttori edili della provincia di Bologna.

"Appresa la triste notizie della prematura scomparsa di Carmine Preziosi esprimo, a nome di tutta Confcooperative Bologna e mio personale, il più profondo cordoglio. Con Carmine Preziosi - scrive Daniele Ravaglia, presidente di Coonfcoperative - noi tutti perdiamo un bravo e generoso collega, appassionatamente dedito al suo lavoro, che è il nostro lavoro. Bologna e il suo sistema imprenditoriale perdono un valido dirigente, mai accondiscendente e molto poco conformista, che amava la sua città e la sua gente. Ci stringiamo commossi ai familiari unendoci al loro dolore ed esprimiamo le condoglianze ai colleghi di Ance-Collegio costruttori di cui Preziosi è stato il direttore per lunghi anni".