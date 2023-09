Carne Halal nelle mense scolastica, insorgono gli animalisti

"Mai potremo accettare come atto di civiltà una violenza atroce, commessa ai danni di esseri viventi e senzienti". Lo scrive LAV, la Lega animalista: "A prescindere che, per chi non mangia carne per scelta, questa davvero etica e di civiltà, nessuna forma di macellazione può essere accettabile, riteniamo che nessun processo di integrazione fra culture diverse possa e debba essere basato su di un atto di

violenza gravissimo ai danni di esseri viventi e senzienti".

In Italia, riferiscono, lo stordimento preventivo dell’animale da macellare è obbligatorio, ma proprio "per alcune 'macellazioni rituali' è stata concessa la deroga allo stordimento, purché la macellazione rituale avvenga in macelli autorizzati e sotto controllo delle autorità sanitarie locali (Art.4, comma 4 REG 1099/2009)".

"Secondo i precetti della Sunna (codice di comportamento Islamico), cui si riferisce l’ Halal - scrivono - lo stordimento degli animali prima della macellazione non è contemplato dai precetti dell'Islam: gli animali devono essere coscienti al momento dell';uccisione che deve essere procurata recidendo la trachea e l'esofago, i principali vasi sanguigni verranno recisi di conseguenza, e sopravvenire per il dissanguamento completo dell'animale, che deve essere, appunto, spontaneo e completo”.

Per Lav "tali parole non lasciano spazio al dubbio: la morte degli animali è lenta, in piena coscienza, ancora più atroce rispetto alla già terribile macellazione con stordimento - quindi condannano - senza appello la decisione del Comune di Bologna: nella violenza degli abbattimenti di animali, a maggior ragione senza stordimento, non può esserci né civiltà, né messaggio positivo di integrazione, né educazione per i più piccoli.

Al contrario, riproponiamo al Comune di Bologna, come già fatto più volte, l’invito alla progressiva riduzione dei consumi di carne e altri cibi di origine animale, in particolare chiediamo la riduzione annuale del consumo di carne nelle mense scolastiche del 5% per 4 anni, con un calo complessivo del 20%, l'istituzione di un giorno 100% vegetale ogni settimana in tutti gli esercizi di ristorazione pubblica gestiti o appaltati dall’Amministrazione. Questa sarebbe una vera scelta di civiltà, per l’ambiente, per la salute e per gli animali - concludono - Meno carne nelle mense, meno violenza a scuola, meno smog in città".