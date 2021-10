Carne vegetale nella terra dei tortellini? Parte da Bologna il viaggio gastronomico di salsicce e hamburger 'plant based' |VIDEO

Spritz non spritz, Prosecco non Prosecco, ma soprattutto carne non carne o, come si dice tecnicamente "plant based". Difficile immaginare una presentazione più audace a Bologna e in Emilia-Romagna, terra di sapori, salumi e ripieno di tortellini.

Eppure, Felipe Fontanelli e i giovani nutrizionisti e collaboratori di Future Farm ieri sera sono arrivati proprio a Bologna per presentare burger, macinato, polpette, salsicce, pollo e tonno a base vegetale, durante una secret dinner alla Scuderia di Piazza Verdi, dove è già attivo Future Food Urban CooLab, un laboratorio di sperimentazione che apre spesso le sue porte a nuove proposte alimentari e sostenibili, coordinato da Andrea Mangelli.

"Un prodotto naturale, no ogm e gluten free, che può essere integrato in maniera molto facile", in pratica un alimento vegetale del tutto simile alla carne anche nel gusto e nel colore, spiega Fontanelli.

Future Farm, in Brasile come Fazenda Futuro, è specializzata nella produzione di carne di origine vegetale al 100%. Fondata a Rio de Janeiro nel 2019 dagli imprenditori Marcos Leta e Alfredo Strechinsky, ha un ambizioso obiettivo: "Cambiare il modo in cui le persone mangiano la carne. Tutto è iniziato da una fabbrica dismessa da Domino Pizza dove sono state sviluppate le prime versioni di proteine vegetali con il gusto e la consistenza della carne. E’ da qui che è partita l’avventura dei due imprenditori con l’obiettivo non solo di produrre il loro marchio, ma anche di essere un hub di produzione di prodotti a base vegetale per tutti i mercati".