Ocagiuliva, Figli della Baldoria e le altre: un giro 'dentro' il Carnevale di San Giovanni in Persiceto | VIDEO

Nato nel 1874, il Carnevale di San Giovanni in Persiceto è uno dei carnevali storici più importanti e antichi d’Italia. Arrivato alla 149^ edizione, la manifestazione è un importantissimo dispositivo sociale che lega l’intera comunità persicetana: il suo enorme patrimonio culturale ha infatti attirato le attenzioni dell’Unesco.

Quest’anno, il Carnevale persicetano sarà domenica 12 febbraio e domenica 19 febbraio: attesissima, come sempre, la sfilata dei carri in piazza e con loro la cerimonia dello Spillo. “Spéll” (in dialetto) assume in questo caso il significato di magia, trasfigurazione perché i carri allegorici, una volta arrivati nella piazza centrale della città, si fermano e cominciano una trasformazione meccanica accompagnata da una studiata messa in scena, con attori, figuranti, mimi o cantanti: tutto cambia come in un caleidoscopio, rivelando nuove forme, nuovi colori e un messaggio satirico e pungente.

Per saperne di più sull’importanza e sul valore del Carnevale di San Giovanni, BolognaToday lo ha chiesto direttamente ai partecipanti di due delle società che partecipano alla sfilata dei carri: Ocagiuliva e Figli della Baldoria.