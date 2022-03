Tragedia di Carnevale: Curia, due a processo per la morte del piccolo Gianlorenzo

Aveva 2 anni e mezzo quando, il 5 marzo del 2019, cadde dal carro di Carnevale in via Indipendenza e morì il giorno dopo in seguito alla ferite riportate.

Dopo il rigetto della richiesta di archiviazione, come riferisce Il Resto del Carlino, vanno a processo Paolo Castaldini e don Marco Baroncini, responsabili del Comitato del Carnevale dei bambini e del Comitato per le Manifestazioni Petroniane, legati alla Curia. Lo ha deciso la giudice Maria Cristina Sarli, che ha ordinato l'imputazione coatta e che contesta loro "omissioni da ritenersi concausa dell’evento", ovvero una vigilanza sulle norme di sicurezza "per la salita dei minori e, in assenza di specifiche protezioni, vietarne l'accesso".

Per la seconda volta, a luglio dello scorso anno, i familiari di Gianlorenzo si erano opposti alla richiesta di archiviazione dei pm, già respinta una prima volta lo scorso marzo dal gip che invece aveva chiesto di scavare sulle 'omissioni' di quella giornata, a partire da quelle "già ravvisabili" degli organizzatori, vale a dire il Comitato delle manifestazioni petroniane, del quale fa parte la Curia, e di approfondire le eventuali responsabilità del Comune.