Le voci di chi cerca casa, monolocali a 900 euro e doppie a 400. La vicesindaca: "Ci sono aiuti, ditelo ai proprietari" | VIDEO

Trovare casa a Bologna è diventato un incubo. Da un lato i prezzi esorbitanti – fino a 900 euro per un monolocale o 400 euro per un posto in doppia – dall'altro la mancanza di offerta, con immobili sempre più spesso affittati per brevi periodi ai turisti. Una situazione difficile da cui studenti, studentesse, lavoratori e lavoratrici non sanno praticamente come uscire.

Qualche giorno fa una giovane lavoratrice, Gaia Sallemi, ha scritto una lettera al sindaco Matteo Lepore e alla vicesindaca con delega alla Casa, Emily Clancy, che le ha poi risposto: "Il Comune di Bologna c'è".

Le voci: "Se non trovo nulla vado a vivere a Torino"

Il problema è già noto, sì, ma quest’anno, causa rincari e post pandemia, è ancora più grave del solito. Dal racconto dei diretti interessati (qui il link del video) emerge una situazione drammatica che mina il diritto all'abitare e spinge sempre più persone, universitari e non, ad andare via da Bologna.

Del resto, l'ultimo rapporto di Immobiliare.it, uscito ad agosto, racconta che sotto le Torri servono in media quasi 500 euro per affittare una stanza singola, con un aumento del 16% rispetto al 2021.

Le misure del Comune. La vicesindaca: "Ci sono aiuti, ditelo ai proprietari"

Bologna sta diventando una città per turisti 'mordi e fuggi' sempre più invivibile per i residenti? Lo abbiamo chiesto alla vicesindaca con delega alla Casa, Emily Clancy, che in questa video-intervista (qui il link) spiega cosa sta facendo il Comune per arginare questo fenomeno.

"Questo è un rischio che stanno combattendo tante città che, come Bologna, sono ad alta tensione abitativa. Il Comune di Bologna ha messo in campo più di un milione di euro da destinare ai proprietari di casa che stipulano nuovi contratti a canone concordato, per la prima volta allargato anche ai fuori sede. Stiamo facendo pressione a livello nazionale affinché si legiferi sugli affitti turistici e stiamo creando un osservatorio metropolitano per studiare la condizione abitativa in città ed analizzare questo fenomeno".

"Con altre 15 città europee, inoltre, abbiamo scritto alla Commissione europea per chiedere anche una legge europea che vada a regolamentare questo mercato perché, come Bologna, tante città si trovano ad affrontare un effetto distorsivo di una piattaforma che era nata con un altro scopo e ora viene usata anche dalla grande speculazione: questa va colpita".

Pensare Urbano: "Si pagano le mancanze in termini di politiche abitative"

Il laboratorio per il diritto alla città, Pensare Urbano, nato nel 2018 per affrontare l'emergenza abitativa, da anni si batte per un controllo del mercato e per il diritto all'abitare. Nel 2019 ha promosso un’istruttoria pubblica ed è tra i promotori dell'osservatorio comunale, ora realtà.

"Già prima della pandemia con il comitato Pensare Urbano – dice il portavoce, Fabio D'Alfonso – segnalavo che avremo avuto a che fare con un problema di natura globale. L'arrivo di Airbnb e la crescita smisurata dell'industria turistica in questi anni ha messo in luce le mancanze decennali in termini di politiche abitative".

"A nostro avviso – prosegue – servirebbero due cose in via prioritaria. La capacità di un Comune di assumere nuove funzioni, regolamentando e monitorando il mercato delle locazioni brevi turistiche tramite un Osservatorio Comunale, peraltro già annunciato dall'assessora alla Casa Emily Clancy, e una vera ridiscussione degli effetti nefasti della liberalizzazione degli affitti".

"Il libero mercato mostra tutta la sua inefficacia proprio in questi giorni. Quello che non viene detto è che a fronte di prezzi folli a canone di mercato i proprietari possono beneficiare di una vera e propria flat tax, la cedolare secca al 21%, che secondo molti studi ha causato una pesante riduzione del gettito fiscale. Tutto ciò non è più sostenibile e se sul piano nazionale non c'è la volontà di discuterne, spetterà ai Comuni e alle forze sociali individuare e proporre soluzioni nuove e alternative", conclude.