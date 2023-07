Affitti, Bologna è tra le città più care

Bologna è tra i capoluoghi italiani dove si registrano prezzi di affitto più alti rispetto a tre mesi fa. Il dato emerge dall’ultimo report pubblicato dal portale immobiliare Idealista. In Italia i canoni di locazione hanno registrato un incremento del 10,1% nel secondo trimestre, a una media di 13,4 euro/m2 mensili. Considerando la variazione annuale, i prezzi sono aumentati dell'11,6% negli ultimi dodici mesi.

La classifica dei capoluoghi

Tre capoluoghi italiani su quattro registrano prezzi di affitto più alti se confrontati all’ultimo trimestre. I grandi mercati però rallentano, restano sì in crescita, ma più contenuta rispetto all'andamento generale, come attestano le variazioni di Roma (2,9%), Napoli (2,5%), e Milano (1,5%). Tra i principali mercati, le variazioni più marcate si registrano a Bari (9,5%), Palermo (6,2%), Torino (6,1%) fino al 5,6% di Bologna. Milano è la città più costosa per affittare una casa, con 22,1 euro/m2, seguita da Firenze (18,8 euro/m2) e Bologna (18 euro/m2). Venezia è al quarto posto (17,6 euro/m2), Roma al quinto (14,5 euro/m2), Napoli (12,5 euro/m2) all'ottavo.

I dati delle province

Per quanto riguarda le province, la tendenza al rialzo dei prezzi tocca quasi il 90% delle aree. Così si spiegano le variazioni a rialzo di Rimini (34,3%) e Grosseto (25,2%), che guidano con incrementi a doppia cifra davanti ad altre 20 aree in crescita con variazioni comprese tra il 18,7% di Sassari e il 10,1% di Aosta. Dall'altro lato è Bolzano (-7,7%) a guidare i ribassi di 14 province davanti a Ravenna e Cremona (entrambe -6%). Il ranking delle province più care è guidato da Milano (21 euro/m2), quindi Firenze e Bologna sul podio, rispettivamente con 18,8 e 18 euro mensili per la locazione.

Il trend delle regioni

Sul fronte delle regioni, il Trentino-Alto Adige è l'unica a evidenziare un trend negativo dei valori nel secondo trimestre con un calo del 4,4%. Tutte le altre regioni hanno incrementato il loro prezzo, con gli aumenti maggiori nelle Marche (22%), Calabria (15,5%), Liguria (15,2%), Veneto (12,2%), Toscana (12,1%) e Lazio (11,1%). Le altre regioni crescono a con tassi d'incremento inferiori a quello del 10,1% nazionale, che coincide con l'andamento trimestrale della Valle d'Aosta. Proprio la regione all'estremo nord ovest diventa quella con i prezzi più cari con una media di 19,3 euro mensili, seguita da Toscana (18,4 euro/m²) e Lombardia (17,4 euro/m²). Prezzi superiori alla media nazionale di 13,4 euro mensili anche Emilia-Romagna (16,2 euro/m²), Trentino-Alto Adige (13,9 euro/m²) e Lazio (13,8 euro/m²).