Tende vs il caro affitti anche in stazione: "Basta speculazione" | VIDEO

Il blitz del collettivo universitario in protesta contro la crisi degli affitti. Già ieri le tende erano state piantate in via Zamboni

Eccoci di nuovo: è settembre, Bologna torna a ripopolarsi e, come da diversi anni accade (a parte la parentesi del Covid) le case tornano a scarseggiare. In più, quelle rimaste hanno prezzi decisamente fuori budget per le tasche di uno studente fuorisede. Ecco allora che tornano le tende, diventate simbolo delle proteste studentesche di tutta Italia contro il caro affitti. Nella mattina di martedì 26 settembre, il CUA (Collettivo Universitario Autonomo) ha portato le tende in stazione centrale: “Denunciamo la mancanza di case e il caro affitti. Noi studentesse e giovani precarie continuiamo a vivere una situazione insostenibile”, che in molti casi vede costretti i giovani universitari “a prendere un treno alle 6 del mattino per seguire una lezione perché abitiamo a Modena, Ferrara o Padova” dice una delle manifestanti. “La tenda è un simbolo. L’obiettivo è quello di denunciare e di organizzare un percorso di lotta collettivo” dice un’altra presidiante.

Solamente ieri, il collettivo Cambiare Rotta aveva invece portato le tende davanti al Rettorato, in via Zamboni, sempre con l’intento di fare luce sul tema degli affitti.