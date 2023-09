Caro affitti, la ricetta di FI: "Sgravi a chi ha alloggi disponibili"

Il caro-affitti che spinge studenti, professionisti e famiglie lontano da Bologna dimostra che sotto le Due torri "c'è bisogno di aprire un vero tavolo in cui si inizino seriamente a mettere in atto politiche sussidiarie, in cui chi ha la possibilità nell'immediato di mettere a disposizione immobili abbia un vantaggio nel farlo: privati, enti pubblici, chi eroga servizi alla persona". Lo afferma Valentina Castaldini, consigliera regionale di Fi, in una nota. "Le politiche abitative dovevano servire ora, in questo inizio settembre. Prima dell'estate, come Fi- ricorda Castaldini- avevamo proposto lo sgravo dell'Imu per i proprietari di casa che affittano a studenti, perché non possiamo permetterci di lavorare solo su politiche di lungo termine.

Se c'è un problema di domanda bisogna intervenire in qualche modo con ogni mezzo a disposizione anche sull'offerta. Ripeto, il qui ed ora bussa più forte dei progetti che sono ancora progetti o in cantiere". A Bologna "non si trova casa. E questo è un dramma- dichiara un altro esponente di Fi, il consigliere comunale Nicola Stanzani- per il quale non servono proclami e non bastano strategie di medio e lungo periodo. E certamente non serve, come invece fanno Giunta e maggioranza, puntare il dito sul Governo o sui privati o dire, come fatto oggi dalla vicesindaca, che il mercato non può garantire il diritto alla casa". Il problema è "quello di un'amministrazione comunale che non ha fatto e non sta facendo praticamente nulla per garantirlo (si pensi all'enorme patrimonio immobiliare di Asp sfitto), se non azioni risibili e un po' demagogiche (come insistere sui progetti di co-housing e su qualche studentato pubblico)", aggiunge il forzista.