Caro energia luce e gas, arriva la 'bolletta' anche per il Comune: "15 milioni in più"

15 milioni di Euro. E' il rincaro prospettato nei primi mesi del 2022 dal comune di Bologna per quanto riguarda le bollette sulle utenze di immobili e attività intestate all'ente locale, sulla scia dei rialzi senza precedenti dovuti alla congiuntura economica sfavorevole per le i beni primari.

La cifra-monstre è stata fornita dall'assessora al Bilancio Roberta Li Calzi che nel Question time di oggi ha risposto alle domande di Samuela Quercioli (Bologna ci piace), Francesco Sassone e Manuela Zuntini (Fdi).

La cifra -spiega l'assessora nella risposta- è riferita alle spese "tra energia elettrica e gas per l'intero patrimonio di cui disponiamo": un importo "notevole, di cui si farà carico il Comune con il bilancio, senza aumentare il prelievo fiscale sulla cittadina" è la rassicurazione.

Detto ciò, al di là degli effetti specifici sulle casse comunali, "il Comune ha già parlato con Hera in questi giorni -continua l'assessora- e la multiutility sarà coinvolta in un tavolo in cui saranno affrontate tutte le problematiche legate all'aumento delle tariffe delle utenze".

Nel frattempo, però, "mi permetto di suggerire a tutti i rappresentanti politici e istituzionali della città -bacchetta Li Calzi- di mantenere una certa cautela rispetto ad eventuali proposte che potrebbero mettere in difficoltà il bilancio comunale, essendo Hera una società partecipata e quotata in borsa, nella quale hanno investito anche molti risparmiatori bolognesi", tra cui lo stesso comune di Bologna, che ne detiene l'8,40 per cento. (Fonte: Dire)