Donne, dai clienti Despar 25mila euro: "Boccata d'ossigeno per le case rifugio" | VIDEO

La donazione del gruppo per la Casa delle donne per non subire violenza di Bologna

Anche i servizi di sostegno alle donne che subiscono violenza devono fare i conti con il caro bollette. "Siamo preoccupate per l'aumento dei costi", considerando che oltre agli uffici "gestiamo anche cinque immobili in cui le donne vengono ospitate: nel 2021, 116 persone tra mamme e bambini".

A sottolineare questo aspetto è Susanna Zaccaria, presidente della Casa delle donne per non subire violenza di Bologna, in occasione della consegna dei fondi raccolti a favore dell'associazione da parte di Aspiag, l'azienda che detiene i marchi Despar, Eurospar e Interspar per l'Emilia-Romagna e il Triveneto.

L'assegno destinato alla Casa delle donne ammonta a 24.876 euro, donati dai clienti che al momento di pagare la spesa hanno deciso (per 24.274 volte) di arrotondare lo scontrino. "Chiedere un contributo economico in questo momento di difficoltà per tutti sicuramente non è stato facile e ringraziamo tutte le persone che anche con poco hanno contribuito", dichiara Zaccaria.

Di certo questi fondi saranno "di grandissimo aiuto", rimarca la presidente: "Una cifra del genere in questo momento per noi è proprio una boccata di ossigeno, perché ci consente di affrontare le difficoltà del periodo e soprattutto di garantire la qualità dei nostri servizi, rispetto ai quali non vogliamo assolutamente fare passi indietro. Le donne che vengono da noi hanno bisogno di tutto, vengono ospitate e delle volte arrivano davvero senza niente".

Non va dimenticato poi che "la pandemia, soprattutto nei momenti di lockdown, ha esasperato situazioni che probabilmente erano già tese ma poi sono sfociate in ulteriori violenze", continua Zaccaria. Quindi "dobbiamo continuare ad essere in grado di assistere tutte le donne che ci chiedono aiuto: nel 2021- ricorda la presidente dell'associazione- sono state 836 di cui 638 nuove, con le quali non avevamo ancora avuto contatto".

Aspiag ha deciso di promuovere questa raccolta fondi perché "è un'azienda a sostegno del territorio e che si occupa di temi sociali", afferma Paola Pavanini, capo area Vendite dirette per l'Emilia-Romagna. "Abbiamo raccolto una cifra decisamente importante che è andata oltre le aspettative - aggiunge la manager - specialmente se ragioniamo in un contesto economico come quello del momento che stiamo vivendo. I nostri colleghi da subito sono stati molto propositivi nei confronti dei clienti, che hanno risposto piacevolmente e in maniera molto benefica". (Video agenzia Dire)