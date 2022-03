Caro bollette, anticipo Comune alle piscine, Usb: "Azzerare la Tari"

Novità sul fronte del caro-bollette, almeno per quanto riguarda i gestori di spazi pubblici delle piscine in convenzione con il Comune. La Giunta ha approvato un intervento importante a sostegno del concessionario delle piscine comunali bolognesi anticipando, in questo momento di difficoltà, il 30% del canone mensile previsto dalla convenzione siglata dall’Amministrazione e Acqua Seven, il raggruppamento di cui fanno parte So.Ge.Se, 2000 Service, President Swimming, Uisp Provinciale Bologna, Csi Provinciale Bologna, De Akker Team.

L’anticipo del 30% del canone sarà applicato da febbraio a maggio. Dal mese di giugno fino a dicembre il canone sarà invece conseguentemente ridotto al fine di pareggiare le somme anticipate, mantenendo inalterato il canone annuale previsto dal contratto.

Usb in Comune: "Contro il carovita, Tari a zero"

Nel frattempo, il sindacato di base Usb oggi ha fatto tappa per una azione dimostrativa in comune. "Siamo davanti Palazzo D'Accursio, -spiegano i sindacalisti- per rivendicare la necessità dell'utilizzo da parte del Comune di una quota del bilancio pubblico per coprire le spese di chi non può pagare, l'azzeramento della Tari anche per i privati cittadini, e aprire un tavolo con gli enti erogatori di acqua gas e luce per discutere modi per ridurre gli importi e con i supermercati del territorio cittadino per abbassare i prezzi dei beni di prima necessità".