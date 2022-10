Caro bollette, dal comune di Imola 450mila euro per aiutare le famiglie in difficoltà

Contro il caro bollette il Comune di Imola mette sul piatto 450mila euro per il 2022 per aiutare le famiglie in difficoltà con reddito Isee fino a 20mila euro. Lo prevede l'accordo firmato dal sindaco Marco Panieri con Cgil, Cisl e Uil territoriali e con le sigle dei pensionati. In virtù di questo nuovo patto, riporta la Dire, l'Asp aprirà un secondo bando per la distribuzione dei 320mila euro residui del fondo da 450mila stanziato per l'emergenza bollette.

L'accordo prevede che nel secondo bando il tetto Isee per accedere ai contributi venga innalzato a 20mila euro, dando comunque la priorità agli Isee più bassi. E' previsto, inoltre, un limite di rimborso del 50% di una o più fatture relative ad utenze del 2022 fino all'importo massimo di 300 euro per nucleo familiare, anche nel caso in cui le spese energetiche siano gestite a livello condominiale.

Il bando è riservato a coloro che non beneficiano già della presa in carico da parte di Asp, e a coloro che sono in regola con il pagamento dei tributi e delle tariffe comunali. "Non ci si limita ad un accordo riferito ai 450mila euro per il 2022, ma si guarda anche alla prospettiva di attuare ulteriori verifiche e continuare nel nostro impegno per alleviare le difficoltà delle famiglie più fragili e bisognose. Da parte nostra si prosegue con la massima determinazione nellavoro a sostegno delle fragilità", assicurano i sindacati.

"Nel 2022 450mila euro sono una cifra importante che va a contrastare ulteriormente il tema dei rincari energetici sulle famiglie. Dopo l'accordo del 18 marzo con le organizzazioni sindacali, abbiamo proseguito il confronto in più occasioni fra luglio e ottobre, e oggi ecco un'altra pagina preziosa che mette in campo un impegno di risorse molto consistente per le casse del Comune, a favore delle famiglie più fragili e bisognose", spiegano il vicesindaco Fabrizio Castellari e l'assessora al Welfare, Daniela Spadoni. "Il tavolo con le organizzazioni sindacali continuerà a confrontarsi e ci siamo già dati appuntamento per monitorare i provvedimenti adottati, anche in vista del prossimo bilancio di previsione 2023", concludono.