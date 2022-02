Caro bollette, Bonaccini sicuro: "Aumentiamo temporaneamente la produzione di gas"

"L'utilzzo del gas" per quanto riguarda la produzione italiana "andrebbe aumentato, in via straordinaria per una fase straordinaria". Lo dice il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, in un passaggio del suo intervento oggi in Assemblea legislativa.

Oggi "c'è una crisi drammatica, che si chiama emergenza energetica", dice Bonaccini, sottolineando quanto poco possano fare da sole le amministrazioni regionali. "Speriamo venga risolta, spero che la telefonata tra Draghi e Putin abbia qualche risvolto. L'autorevolezza internazionale del premier deve essere utilizzata anche per questo".

Bonaccini, che ha rilanciato il tema della transizione energetica, ha anche rivelato di ricevere molte sollecitazioni sull'aumentato costo dell'energia. Ci sono famiglie in difficoltà economica, circoli ricreativi che faticano a garantire aggregazione, gestori di impianti sportivi e piscine che "mi stanno scrivendo a decine perchè rischiano di dover chiudere gli impianti". (Bil/ Dire)